Nissan Skyline GT-R BNR34 Bermotif Batik Jadi Diecast Langka Buruan Kolektor

JAKARTA – Mobil legendaris Nissan Skyline GT-R (BNR34) dengan sentuhan desain batik khas Indonesia bakal hadir dalam bentuk diecast. Diecast mobil legendaris itu tersedia dalam edisi terbatas.

1. Nissan Skyline GT-R (BNR34)

Diketahui, Nissan Skyline GT-R (BNR34) pertama kali diperkenalkan pada akhir dekade 1990-an. Sejak diperkenalkan, model tersebut langsung menduduki takhta tertinggi dalam hierarki mobil sport Jepang.

Kemudian hadir varian V-Spec II (Victory Specification II) yang dirilis pada Agustus 2000. Varian ini hadir dengan peningkatan performa signifikan, termasuk suspensi yang lebih kaku, cakram rem lebih besar, serta kap mesin berbahan serat karbon.

BNR34 V-Spec II menggunakan mesin twin-turbo RB26DETT dan sistem penggerak seluruh roda ATTESA E-TS Pro. Dengan dukungan mesin bertenaga buas itu, BNR34 V-Spec II dijuluki"Godzilla" di panggung otomotif dunia. Kombinasi teknologi mutakhir pada zamannya dan desain bodi berotot menjadikan BNR34 sebagai mobil impian bagi para penggemar otomotif dan kolektor di seluruh dunia.

2. Diecast Edisi Khusus

Kini, warisan performa dan estetika legendaris tersebut diabadikan dalam bentuk miniatur diecast skala 1:64 yang dirilis secara amat terbatas. Ini menjadikannya sebagai salah satu item buruan collector.

Diecast Nissan Skyline GT R BNR 34 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Diecast edisi terbatas ini menjadi bagian dari Hot Wheels Collectors Convention 2026. Acara itu turut meramaikan Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2026 pada 9-11 Oktober 2026 di Hall 1, 2, dan 3 ICE BSD, Tangerang.

“IMX kali kedua dipercaya Mattel global untuk menjadi tuan rumah Hot Wheels Collector Convention. Ini menjadi bukti bahwa industri otomotif dan lifestyle bisa berjalan seiring dan saling mendukung. Hal ini merupakan daya tarik serta kekuatan dimana IMX menjadi poros pameran otomotif dan lifestyle culture di Asia. IMX siap menyambut kolektor dari berbagai negara dan membawa collector culture Indonesia ke panggung global,” ucap Project Director IMX, Andre Mulyadi, Jumat (14/8/2026).

Hot Wheels Convention Car merupakan agenda Hot Wheels Asia Pasifik, yang hadir di 6 negara. Keenam negara itu adalah Malaysia, Australia, Filipina, China, Singapura dan Indonesia.

Seluruh seri setiap negara identik dengan diecast yang sama, akan tetapi memiliki design blister yang berbeda sesuai dengan ikonik dari masing-masing negara.