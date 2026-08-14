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BAIC Raup 407 SPK di GIIAS 2026, Ini Model Terlaris

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |21:56 WIB
BAIC Raup 407 SPK di GIIAS 2026, Ini Model Terlaris
BAIC Raup 407 SPK di GIIAS 2026, Ini Model Terlaris (Dok)
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TANGERANG - BAIC Indonesia membukukan 407 surat pemesanan kendaraan (SPK) selama pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang. Kendaraan elektrikasi mendominasi penjualan BAIC selama pameran tersebut. 

1. BJ30 HEV Terlaris

BAIC BJ30 HEV menjadi model dengan permintaan tertinggi yakni dengan catatan 201 SPK. 

“BAIC BJ30 HEV sudah mulai diterima dengan sangat baik oleh konsumen Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa DNA BAIC sebagai produsen kendaraan SUV yang tangguh tetap menjadi daya tarik utama, sekaligus dipadukan dengan teknologi hybrid yang mampu menjawab kebutuhan konsumen akan kendaraan yang lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar," ujar Chief Operating Officer BAIC Indonesia, Dhani Yahya, Jumat (14/8/2026). 

Booth BAIC di GIIAS 2026
Booth BAIC di GIIAS 2026

Urutan kedua ditempati BAIC T1. Ini adalah mobil listrik pertama yang dipasarkan BAIC di Indonesia, yang meluncur pada pameran GIIAS 2026. BAIC T1 berhasil mencatat 139 SPK. 

Dhani menambahkan sambutan terhadap BAIC T1 juga menjadi salah satu pencapaian yang membanggakan. Sebagai kendaraan listrik pertama BAIC di Indonesia, BAIC T1 menarik perhatian konsumen.

 

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