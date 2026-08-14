Ofero Stareer 5 Lit Raih Inspiring Urban Electric Bike di Indonesia Automotive Awards 2026

JAKARTA – PT Ofero Technology Indonesia (Ofero) meraih penghargaan pada ajang Indonesia Automotive Awards 2026, yang diselenggarakan iNews Media Group, di MNC Conference Hall, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2026). Salah satu sepeda listrik andalannya, Ofero Stareer 5 Lit, Ofero berhasil meraih penghargaan "Inspiring Urban Electric Bike".

1. Raih Inspiring Urban Electric Bike

Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas komitmen Ofero dalam menghadirkan solusi mobilitas yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga menawarkan desain stylish, durabilitas tinggi, dan relevan dengan gaya hidup masyarakat perkotaan. Ofero Stareer 5 Lit dinilai sukses menjadi inspirasi transisi menuju mobilitas hijau yang menjawab tantangan serta dinamika kaum urban modern.

Capaian Ofero Stareer 5 Lit tidak lepas dari performa dan spesifikasi unggulan yang ditawarkannya. Dirancang khusus untuk mobilitas perkotaan, Stareer 5 Lit dibekali motor berdaya 1200W. Kendaraan ini juga menawarkan durabilitas baterai dengan kemampuan jarak tempuh hingga 130 kilometer dengan dua baterai.

Ofero Stareer 5 Lit (Dok)

Stareer 5 Lit juga dibekali ragam fitur mumpuni seperti Traction Control System (TCS), LED Fog Lamp, Cruise Control dan lainnya. Saat ini, Ofero Stareer 5 Lit dipasarkan dengan harga Rp11.999.000.

Sales Manager Ofero, Super Wang, mengungkapkan rasa bangga atas pencapaian ini. Ia pun menegaskan kesiapan perusahaan dalam menjawab permintaan pasar yang terus meningkat.

"Penghargaan Inspiring Urban Electric Bike untuk Stareer 5 Lit ini merupakan pemicu semangat bagi kami untuk terus memberikan kualitas terbaik bagi pasar Indonesia. Seiring dengan beroperasinya fasilitas perakitan baru kami di Semarang sejak awal tahun ini, kapasitas produksi kami menjadi jauh lebih kuat," ujarnya.

"Hal ini memungkinkan kami untuk semakin agresif memperbesar penetrasi pasar, memperluas titik distribusi, dan memastikan setiap konsumen mendapatkan akses yang mudah terhadap kendaraan listrik yang andal untuk mobilitas harian mereka," ujar Super Wang.