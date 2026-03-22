Ford Recall 3 Ribu Unit Kendaraan Imbas Kaca Sunroof Potensi Terlepas hingga Lampu Rem Terus Menyala

JAKARTA - Ford mengumumkan penarikan kembali (recall) terhadap hampir 3 ribu unit kendaraan. Penarikan kembali itu lantaran masalah lampu rem dan sunroof yang dapat terlepas.

Dengan program ini, Ford telah mengeluarkan 21 recall pada tahun ini. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan gabungan General Motors, Hyundai, dan Toyota.

1. Kaca Sunroof Terlepas

Melansir Carscoops, Minggu (22/3/2026), Ford melakukan recall terhadap Maverick tahun 2025 dan 2026 di AS. Sebanyak 323 unit model tersebut memiliki kaca sunroof yang mungkin tidak direkatkan dengan benar ke rangka sunroof. Ini berarti panel kaca dapat terlepas dari kendaraan saat dikendarai.

Ford mengetahui masalah ini pada Januari lalu ketika perusahaan menerima laporan tentang "lepasnya kaca sunroof saat berkendara" di Brasil. Hal ini memicu penyelidikan.

"(ada-red) Masalah kualitas material dengan katalis perekat yang digunakan selama proses pembuatan modul sunroof," yang mengakibatkan pengerasan perekat uretan yang tidak memadai dalam beberapa kasus.

Diperkirakan 63% dari populasi yang ditarik kembali mengalami masalah pada sambungan yang buruk. Itu setara dengan sekitar 204 kendaraan di Amerika Serikat. Angka ini rendah dan pabrikan tidak mengetahui adanya insiden lain yang terkait masalah ini.

Sebagai bagian dari penarikan kembali, diler akan memeriksa kaca sunroof dan menggantinya jika perlu. Sayangnya, suku cadang pengganti diperkirakan baru akan tiba pada bulan April. Pemilik akan diberitahu sementara itu dan mereka akan mendapatkan tindak lanjut setelah solusi tersedia.

2. Lampu Rem Tetap Menyala