Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

6 Tips Perawatan Mesin Diesel agar Tetap Irit BBM

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |20:02 WIB
6 Tips Perawatan Mesin Diesel agar Tetap Irit BBM
6 Tips Perawatan Mesin Diesel agar Tetap Irit BBM (Ilustrasi)
A
A
A

TANGERANG - Pemilik kendaraan diesel kini dihadapi dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). Naiknya harga BBM dapat membuat biaya operasional membengkak.

Namun, untuk menekan biaya operasional yang membengkak, kondisi mesin harus tetap terawat. Pasalnya, mesin yang tidak dirawat dapat bekerja kurang optimal sehingga meningkatkan konsumsi BBM sekaligus memperbesar risiko kerusakan.

Mesin diesel modern saat ini telah memiliki berbagai komponen yang saling berkaitan untuk menentukan performa maksimal. Ketika salah satu komponen tidak bekerja dengan baik, efisiensi mesin pun dapat ikut terpengaruh. Karena itu, perawatan berkala menjadi bagian penting dalam menjaga kendaraan diesel supaya tetap bekerja secara optimal. 

"Perawatan berkala perlu dilihat sebagai investasi untuk menjaga efisiensi kendaraan diesel, dan bukan hanya dilakukan ketika muncul gejala kerusakan. Kondisi mesin yang terawat membantu menjaga pembakaran tetap optimal sehingga konsumsi bahan bakar lebih efisien dan umur pakai komponen mesin menjadi lebih panjang," ujar Tim Brand Owner Pertamina Fastron, Mulianto, di arena GIIAS 2026, dikutip Selasa (4/8/2026). 

"Dengan begitu, pemilik kendaraan dapat menekan biaya operasional secara keseluruhan,” ujar Mulianto.

Berikut tips-tips perawatan yang bisa diterapkan yang pemilik kendaraan diesel:

1. Ganti filter BBM secara Berkala

Filter bahan bakar berfungsi menyaring kontaminan sebelum bahan bakar masuk ke sistem injeksi. Filter yang kotor dapat mengganggu suplai bahan bakar sehingga mempengaruhi performa mesin. 

2. Pakai BBM Sesuai Rekomendasi

Penggunaan bahan bakar yang sesuai spesifikasi membantu menjaga proses pembakaran berlangsung optimal sekaligus melindungi komponen sistem injeksi yang bekerja pada tekanan tinggi.

3. Jangan Tunda Ganti Oli dan Filter Oli

 Oli berfungsi melumasi, mendinginkan, sekaligus melindungi komponen mesin dari keausan, dan mampu mengkondisikan jelaga sisa pembakaran. Sementara fungsi filter oli menyaring sedimen atau kotoran yang ada di oli. Filter yang kotor dapat mengganggu sirkulasi oli yang ada  pada mesin. Sehingga kinerja pelumasan tidak optimal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tips mobil BBM GIIAS GIIAS 2026
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/15/3234196/test_drive_giias_2026-oKau_large.jpeg
Daftar Lengkap Mobil dan Motor yang Bisa Dijajal Pengunjung GIIAS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/15/3234194/jetour_t2-UydW_large.jpeg
SUV Jadi Mobil yang Diminati Konsumen, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/15/3234162/mazda_cx_30-M6yw_large.jpeg
Dirakit di Bogor, Harga Mazda CX-30 Turun Nyaris Rp90 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/15/3234161/honda_super_one-FDOQ_large.jpeg
Cuma Ada 100 Unit, Berapa Harga Mobil Listrik Honda Super One?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/15/3234159/suzuki_xl7-1PAE_large.jpeg
Suzuki Target 2.200 SPK di GIIAS 2026, Andalkan XL7 Baru yang Sasar Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/15/3233967/toyota_lc_fj-IXWx_large.jpeg
Melantai di GIIAS 2026, Toyota Land Cruiser FJ Dinilai Dapat Buka Market Baru
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement