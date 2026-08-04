Cuma Ada 100 Unit, Berapa Harga Mobil Listrik Honda Super One?

Cuma Ada 100 Unit, Berapa Harga Mobil Listrik Honda Super One? (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - Honda Super One resmi meluncur pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang. Namun, mobil listrik compact itu tidak diplot untuk menjadi model yang ditargetkan sebagai volume penjualan.

Pasalnya, mobil listrik hanya bakal tersedia sebanyak 100 unit pada tahun ini. Untuk harganya, Honda Prospect Motor belum membeberkannya.

1. Menerka Harga Honda Super One

Harga Honda Super One baru akan diumumkan besok. Namun, diprediksi Honda Super One bakal dibanderol sekitar Rp400 juta.

Sementara itu, data pada laman Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta dapat menjadi rujukan mengenai kisaran banderol Honda Super One.

Pada laman itu, tertera model dengan kode JG6 A EV ZZE, yang diduga Honda Super One, punya nilai jual Rp 257 juta. Namun, harga tersebut belum termasuk instrumen pajak yang dikenakan.

2. Honda Super One

Honda Super One dikembangkan dengan pendekatan "Honda First, Electric Second". Filosofi yang sama tidak hanya hadir pada satu model. Seluruh lini kendaraan Honda dikembangkan berdasarkan prinsip yang sama, kemudian diterjemahkan melalui karakter, teknologi, dan pengalaman berkendara sesuai kebutuhan dan peran masing-masing kendaraan.

"Filosofi Engineered for Driving Joy akan selalu menjadi karakter yang menyatukan setiap Honda, termasuk Honda Super One sebagai ekspresi terbaru Honda Culture di era elektrifikasi," ujar Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, di arena GIIAS 2026, dikutip Selasa (4/8/2026).

Filosofi Engineered for Driving Joy ini menjadi benang merah seluruh lini kendaraan Honda, mulai dari kendaraan bermesin konvensional, hybrid, hingga kendaraan listrik. Ini termasuk Honda Super One.