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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

SUV Jadi Mobil yang Diminati Konsumen, Ini Alasannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |19:47 WIB
SUV Jadi Mobil yang Diminati Konsumen, Ini Alasannya
SUV Jadi Mobil yang Diminati Konsumen, Ini Alasannya (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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TANGERANG - SUV (sport utility vehicle) menjadi segmen mobil yang diminati masyarakat di Indonesia. Pasalnya, SUV bisa untuk mobilitas harian hingga perjalanan jarak jauh bersama keluarga.

1. Pertimbangan Pilih SUV

Karena itu, seluruh brand memasarkan model yang meramaikan segmen SUV untuk menarik perhatian konsumen. Namun, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan ketika hendak membeli mobil SUV. 

Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Rangga Radiansyah, menjelaskan ada perubahan kebutuhan bagi konsumen yang meminati SUV. Menurutnya, SUV tak lagi soal ukuran hingga harga. 

“Perubahan kebutuhan tersebut membuat keputusan memilih SUV tidak lagi ditentukan hanya oleh ukuran, fitur, atau harga. Kapasitas penumpang, kebutuhan ruang, karakter berkendara, intensitas perjalanan luar kota, akses pengisian daya, hingga preferensi teknologi kini menjadi pertimbangan yang saling berkaitan,” ujarnya di arena GIIAS 2026, Selasa (4/8/2026).

Pihaknya memasarkan model SUV yang diklaim dapat memenuhi kebutuhan konsumen, dengan tetap mempertahankan sisi desain hingga teknologi. 

Ia menjelaskan, pemilihan SUV bisa berbeda tergantung penggunaannya. Namun, ia menyoroti perihal kendaraan yang digunakan hingga teknologi. 

“Perjalanan yang berbeda membutuhkan pilihan SUV yang berbeda. Pertanyaan terpenting bukan sekadar model mana yang memiliki fitur paling banyak, tetapi bagaimana kendaraan akan digunakan, siapa yang akan melakukan perjalanan, seberapa sering konsumen berkendara ke luar kota, dan teknologi apa yang paling sesuai dengan kesiapan mereka,” ujarnya. 

 

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Topik Artikel :
suv GIIAS GIIAS 2026
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