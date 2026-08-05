Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Honda Super One Dibanderol Rp438 Juta, Cuma 100 Unit

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |19:10 WIB
Honda Super One Dibanderol Rp438 Juta, Cuma 100 Unit
Honda Super One Dibanderol Rp438 Juta, Cuma 100 Unit (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

TANGERANG - PT Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan harga mobil listrik Super One pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang. Mobil listrik itu dibanderol Rp438 juta on the road Jakarta.

"Sejak awal, Honda Super One memang tidak kami hadirkan untuk mengisi segmen tertentu ataupun mengejar volume penjualan," ujar Sales & Marketing Director PT HPM, Yusak Billy di arena GIIAS 2026, Rabu (5/8/2026). 

Ia menjelaskan, model ini dihadirkan sebagai representasi arah baru Honda di era elektrifikasi, sekaligus sebagai persembahan bagi para Honda fans, petrolheads, dan pecinta otomotif yang selama ini menghargai karakter khas Honda.

Diketahui, Honda Super One diperkenalkan pada akhir Juli 2026. HPM menyiapkan Honda Super One hanya 100 unit untuk tahun ini. 

Mobil listrik itu langsung mencuri perhatian pengunjung. Bahkan, jumlah konsumen yang meminatinya melebihi kuota yang disiapkan, meski banderol harga Honda Super One belum disematkan.

“Dalam satu minggu terakhir, antusiasme yang kami terima melampaui ekspektasi. Bahkan, jumlah konsumen yang telah menyatakan minat untuk memiliki Honda Super One sudah melebihi kuota yang kami siapkan, meskipun saat itu harga resmi belum diumumkan," tutur Yusak Billy.

Honda Super One hadir dengan konsep Pocket Rocket Honda Super One dibekali Boost Mode dengan Simulated 7-Speed Gear Shift. Hal ini dapat menghadirkan sensasi berkendara yang lebih interaktif. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/15/3234366/dfsk_e5_plus-XKw9_large.jpeg
PHEV Dinilai Punya Peran Strategis Percepat Adopsi Kendaraan Elektrifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/15/3234363/kia_seltos-dJec_large.jpeg
Kia Seltos Dibanderol Mulai Rp359 Juta, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/15/3234362/menkeu_purbaya_yudhi_sadewa-hdR6_large.jpeg
Purbaya Ajak Toyota Pindahkan Pabrik dari Thailand ke Indonesia, Siapkan Insentif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/15/3234200/bbm-DqfB_large.jpeg
6 Tips Perawatan Mesin Diesel agar Tetap Irit BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/15/3234196/test_drive_giias_2026-oKau_large.jpeg
Daftar Lengkap Mobil dan Motor yang Bisa Dijajal Pengunjung GIIAS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/15/3234194/jetour_t2-UydW_large.jpeg
SUV Jadi Mobil yang Diminati Konsumen, Ini Alasannya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement