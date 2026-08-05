Honda Super One Dibanderol Rp438 Juta, Cuma 100 Unit

Honda Super One Dibanderol Rp438 Juta, Cuma 100 Unit (Okezone/Erha A Ramadhoni)

TANGERANG - PT Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan harga mobil listrik Super One pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD Tangerang. Mobil listrik itu dibanderol Rp438 juta on the road Jakarta.

"Sejak awal, Honda Super One memang tidak kami hadirkan untuk mengisi segmen tertentu ataupun mengejar volume penjualan," ujar Sales & Marketing Director PT HPM, Yusak Billy di arena GIIAS 2026, Rabu (5/8/2026).

Ia menjelaskan, model ini dihadirkan sebagai representasi arah baru Honda di era elektrifikasi, sekaligus sebagai persembahan bagi para Honda fans, petrolheads, dan pecinta otomotif yang selama ini menghargai karakter khas Honda.

Diketahui, Honda Super One diperkenalkan pada akhir Juli 2026. HPM menyiapkan Honda Super One hanya 100 unit untuk tahun ini.

Mobil listrik itu langsung mencuri perhatian pengunjung. Bahkan, jumlah konsumen yang meminatinya melebihi kuota yang disiapkan, meski banderol harga Honda Super One belum disematkan.

“Dalam satu minggu terakhir, antusiasme yang kami terima melampaui ekspektasi. Bahkan, jumlah konsumen yang telah menyatakan minat untuk memiliki Honda Super One sudah melebihi kuota yang kami siapkan, meskipun saat itu harga resmi belum diumumkan," tutur Yusak Billy.

Honda Super One hadir dengan konsep Pocket Rocket Honda Super One dibekali Boost Mode dengan Simulated 7-Speed Gear Shift. Hal ini dapat menghadirkan sensasi berkendara yang lebih interaktif.