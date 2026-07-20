Ada Varian Hybrid, Segini Target Penjualan Mitsubishi Xforce

JAKARTA - Mitsubishi Xforce hybrid electric vehicle (HEV) meluncur di Indonesia. Kehadiran varian elektrifikasi ini melengkapi portofolio model Xforce. Dengan adanya varian hybrid, penjualan Xforce secara keseluruhan ditargetkan naik hingga 2 kali lipat.

1. Target Penjualan Mitsubishi Xforce

Director of Sales & Marketing Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Irwan Kuncoro, menjelaskan kehadiran model hybrid dapat menambah total penjualan Xforce.

"Sebetulnya sekarang itu penjualan Xforce sebelum ada varian hybrid itu ya sedikit di bawah 500 unit," kata Irwan, dikutip Senin (20/7/2026).

Pihaknya berharap, dengan adanya varian hybrid, penjualan Xforce dapat terdongkrak hingga 2 kali lipat sehingga menjadi 1.000 unit per bulan.

"Nanti dengan hadirnya Xforce yang hybrid ini ya diharapkan bisa menambah lah ya jadi total 1.000 unit per bulan," tuturnya.

MItsubishi XForce HEV (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Pihaknya pun menargetkan, penjualan Xforce dapat menyentuh 1.000 unit selama periode peluncuran hingga pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

"1.000 unit itu terutama dalam periode launching ini, terus kemudian nanti ada GIIAS juga kan, itu kita targetkan, paling tidak kita bisa akumulasi SPK 1.000 unit," ucap Irwan.

Mitsubishi New Xforce hadir dalam tiga varian utama, yaitu Exceed, Ultimate, dan HEV (hybrid electric vehicle). MMKSI juga menghadirkan Premium Package pada varian Ultimate dan HEV. Paket ini meliputi penambahan fitur seperti Dynamic Sound Yamaha Premium, power tailgate, power driver seat, smartphone wireless charger, ambient lighting, TPMS, dan fitur penunjang lainnya.