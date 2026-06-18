Mitsubishi Kenalkan Pajero Baru ke Diler AS dan Kanada, Meluncur Tahun Ini

Mitsubishi Kenalkan Pajero Baru ke Diler AS dan Kanada, Meluncur Tahun Ini (Dok Mitsubishi Motors Corp)

JAKARTA - Mitsubishi Motors memperkenalkan Pajero terbaru kepada para diler di Amerika Serikat (AS) dan Kanada. Model tersebut diperkirakan meluncur secara global pada musim gugur 2026.

Menurut Autonews, sekitar 180 diler AS dan Kanada menghadiri acara dengan para eksekutif Mitsubishi Motors pada 5 Juni. Pada acara, eksekutif Mitsubishi Motors menguraikan strategi Momentum 2030 perusahaan. Presentasi tersebut dilaporkan menampilkan serangkaian produk baru.

Acara tersebut dihadiri Presiden Mitsubishi Motors Keisuke Kishiura, kepala strategi produk Takayuki Yatabe, dan kepala desain Seiji Watanabe.

Beberapa dealer dilaporkan jauh lebih optimis tentang arah merek tersebut. Salah satu diler menyebut jajaran produk yang akan datang "sangat berbeda dari jajaran produk lama yang sudah usang."

Pajero Baru Dinamai Montero di AS

Melansir Carscoops, Kamis (18/6/2026), hal yang paling menarik adalah SUV dengan sasis rangka yang merupakan turunan dari Pajero yang dihidupkan kembali. SUV itu dikonfirmasi untuk Amerika Utara untuk pertama kalinya.

Mitsubishi Pajero baru berbalut kamuflase

SUV itu diperkirakan menggunakan nama Montero di sini. Model ini dikatakan menggunakan arsitektur rangka tangga yang sama dengan pikap Triton dan dapat tiba sekitar tahun 2030.

Para diler kemudian membandingkannya dengan Toyota Land Cruiser, menggambarkan siluet kotak, ciri khas pencahayaan yang berbeda, dan interior tiga baris yang luas. Menurut diler, bagian depan menampilkan bilah lampu yang diapit oleh lampu depan yang disusun vertikal, sementara bagian belakang mengadopsi lampu belakang berbentuk T yang khas.