Dibekali Mesin Diesel, Pajero Sport Efisien untuk Perjalanan Jarak Jauh?

JAKARTA - Mitsubishi Pajero Sport merupakan SUV diesel yang sudah lama eksis di Indonesia. Pajero Sport menjadi salah satu model terlaris di segmennya.

1. Mitsubishi Pajero Sport

Model ini pertama kali meluncur di Indonesia pada 2011. Sejak saat itu, Pajero Sport menjadi SUV ladder frame yang menjadi pilihan konsumen Tanah Air.

Pajero Sport menawarkan 2 varian mesin diesel. Pada varian Dakar, SUV ini dilengkapi dengan mesin berkode 4N15. Mesin ini memiliki kubikasi 2,442 cc dengan turbo intercooler diesel Euro 4 dan konfigurasi 4-silinder. Tenaga yang dihasilkan mencapai 181 PS dengan torsi puncak 430 Nm.

Sementara pada varian Exceed dan GLX dibekalimesin berkode 4D56. Mesin ini memiliki kapasitas 2,477 cc dengan turbo intercooler diesel euro 4, juga berkonfigurasi 4-silinder. Tenaga yang dihasilkan adalah 136 PS dengan torsi maksimal 324 Nm.

Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate (Dok Okezone)

Kedua mesin ini dihadirkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengendara. Dengan tenaga dan torsi tersebut, SUV ini siap menghadapi berbagai kondisi jalan, dari aspal yang mulus hingga medan yang terjal. Selain itu, efisiensi bahan bakar dan teknologi mesin modern juga menjadikan SUV ini pilihan.

Khusus mesin 4N15, tersemat teknologi MIVEC Turbo Diesel yang tenaganya 181 PS dengan torsi 430 Nm.

Torsi besar itu bahkan tersedia sejak putaran mesin rendah. Hal ini membuat mobil tetap responsif saat membawa banyak penumpang, mengangkut barang bawaan liburan, atau menanjak di daerah pegunungan.

Dari pengujian, konsumsi bahan bakar Pajero Sport di jalur luar kota umumnya berada di kisaran 12–15 km/liter. Namun, hal ini tergantung gaya berkendara dan kondisi jalan.

“Dari tahun kapan pun Mitsubishi sangat dikenal tangguh, makanya dieselnya itu selalu jadi jualan yang paling hebat," kata Brand Ambassador Mitsubishi Motors Indonesia, Rifat Sungkar, dikutip Senin (29/6/2026).