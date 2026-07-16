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Mitsubishi Xforce Hybrid Meluncur, Segini Harganya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |15:41 WIB
Mitsubishi Xforce Hybrid Meluncur, Segini Harganya
MItsubishi XForce HEV resmi meluncur di Indonesia.
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JAKARTA - Mobil elektrifikasi Mitsubishi akhirnya meluncur di Indonesia. Xforce hybrid menjadi model pertama Mitsubishi di Tanah Air.

Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Atsushi Kurita, menjelaskan peluncuran Xforce hybrid melanjutkan komitmen pihaknya setelah perayaan 55 tahun di Indonesia.

“Hari ini menjadi tonggak penting dengan diperkenalkannya New Xforce HEV, kendaraan Hybrid Electric Vehicle (HEV) pertama kami di Indonesia. Kehadiran model ini semakin memperluas pilihan mobilitas bagi pelanggan dengan tetap menghadirkan kepercayaan, keandalan, dan performa berkendara yang menjadi ciri khas Mitsubishi Motors," tutur Atsushi Kurita saat peluncuran di Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Peluncuran Xforce hybrid ini, ia melanjutkan, menandai langkah strategis pihaknya dalam memperkuat peran Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor kendaraan HEV untuk pasar domestik maupun global.

Mitsubishi New Xforce hadir dalam tiga varian utama, yaitu Exceed, Ultimate, dan HEV (hybrid electric vehicle). Varian Exceed menjadi pilihan yang menawarkan fondasi kuat sebagai SUV urban dengan fitur esensial untuk penggunaan harian. Varian Ultimate hadir dengan peningkatan fitur, termasuk frameless panoramic roof, sistem keselamatan yang lebih canggih, serta teknologi penunjang kenyamanan. Sementara varian HEV membawa teknologi hybrid generasi kedua Mitsubishi Motors.

Untuk konsumen yang menginginkan sentuhan lebih premium, MMKSI juga menghadirkan Premium Package pada varian Ultimate dan HEV. Paket ini memberikan pengalaman berkendara yang lebih lengkap melalui penambahan fitur seperti Dynamic Sound Yamaha Premium, power tailgate, power driver seat, smartphone wireless charger, ambient lighting, TPMS, dan fitur penunjang lainnya.

 

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