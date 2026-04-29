Intip 5 Fitur Praktis di Mitsubishi Xforce, Apa Saja?

JAKARTA - Mitsubishi Xforce merupakan model yang memanaskan segmen compact SUV. Model ini dibekali sejumlah fitur sebagai modal bersaing.

Xforce dipasarkan dalam 3 varian di Indonesia. Varian Mitsubishi Xforce Ultimate with Diamond Sense (Ultimate DS) menjadi yang teranyar, melengkapi Mitsubishi Xforce Ultimate dan Mitsubishi Xforce Exceed. Varian baru Mitsubishi Xforce Ultimate DS disematkan teknologi “Diamond Sense”. Ini adalah perangkat fitur bantuan keselamatan terintegrasi untuk pengemudi.

Pada pameran IIMS 2026, MMKSI memperkenalkan edisi spesial yakni Mitsubishi Xforce 55th Anniversary Edition. Model ini menggunakan basis Xforce varian Ultimate DS, dengan tampilan Quartz White Pearl two-tone color yang menonjolkan karakter dinamis dan modern. Penambahan aksesoris khusus meliputi black engine hood emblem, floor mat dengan desain khusus 55th Anniversary, dan penambahan fitur e-mirror dengan kemampuan Digital Video Recorder (DVR).

Sebagai mobil kekinian, Xforce dibekali sejumlah fitur untuk memudahkan aktivitas berkendara sehari-hari. Dengan berbagai fitur praktis yang disematkan, memungkinkan pengemudi melakukan banyak hal dari dalam kabin.

Berikut ini lima fitur praktis di Mitsubishi Xforce yang dapat memudahkan pengemudi:

1. Kamera Mundur

Salah satu situasi yang sering membuat pengemudi repot adalah saat parkir di area sempit atau saat harus mundur di tempat yang visibilitasnya terbatas. Mitsubishi Xforce dilengkapi kamera mundur yang menampilkan area belakang mobil langsung di layar headunit. Saat tuas transmisi dipindahkan ke posisi R (reverse), kamera akan otomatis aktif dan menampilkan panduan garis parkir.

Dengan fitur ini, pengemudi dapat melihat kondisi di belakang mobil secara jelas, menghindari objek yang tidak terlihat dari kaca spion, dan parkir lebih presisi.

Tanpa kamera mundur, pengemudi sering harus turun dari mobil atau perlu bantuan orang lain untuk mengecek jarak dengan dinding, kendaraan lain, atau objek di belakang. Dengan kamera ini, semuanya bisa dipantau langsung dari dalam kabin.

2. TPMS (Tire Pressure Monitoring System)

Tekanan ban yang tidak ideal bisa mempengaruhi kenyamanan, efisiensi bahan bakar, hingga keselamatan berkendara. Biasanya pengemudi baru menyadari ban kurang angin saat mobil terasa tidak stabil.

Pada Mitsubishi Xforce terdapat TPMS (Tire Pressure Monitoring System) yang menampilkan informasi tekanan ban secara real-time melalui layar MID (Multi Information Display). Fitur ini memungkinkan pengemudi memantau tekanan angin ban setiap saat dan mengetahui jika ada ban yang mulai kekurangan tekanan akibat kebocoran.

Kenapa fitur ini antirepot? Karena pengemudi tidak perlu turun untuk memeriksa kondisi ban satu per satu secara manual. Informasi sudah tersedia langsung di Digital Driver Display di depan pengemudi.

“Kita sangat menjunjung tinggi keselamatan. Misalnya fitur TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Kalau punya supir, kan lebih punya asisten untuk merawat mobil. Sementara Xforce itu lebih kepada nyetir sendiri. Dengan fitur TPMS, kita bisa selalu tahu pressure ban yang ideal dan harus selalu dijaga, supaya handling mobilnya oke,” kata Brand Ambassador Mitsubishi Motors Indonesia, Rifat Sungkar di Jakarta, dikutip Rabu (29/4/2026).