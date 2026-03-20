Mitsubishi Siapkan 65 Diler Siaga hingga 24 Maret 2026

JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (PT MMKSI) menyiapkan diler siaga untuk melayani konsumen yang mudik pada Lebaran kali ini. Beberapa diler disiagakan selama 24 jam.

Diketahui, periode libur Lebaran adalah waktu saat masyarakat Indonesia akan melakukan mobilitas tinggi untuk kembali ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Terkait hal ini, MMKSI menghadirkan Program Diler Siaga Lebaran 2026.

Program ini berlangsung pada tanggal 18-29 Maret 2026. MMKSI berkolaborasi dengan 65 diler resmi Mitsubishi Motors untuk melayani konsumen yang mudik. Diler tersebut tersebar di berbagai sejumlah titik wilayah di Indonesia dengan jam operasional yang disesuaikan.

"Program diler siaga dan layanan pendukung lainnya yang dilaksanakan secara konsisten merupakan salah satu bukti nyata komitmen kami dalam menyediakan layanan yang lengkap dan bermanfaat kepada pelanggan Mitsubishi Motors Indonesia," ujar Director of Product Service and Branding Strategy Division, Kazuto Azuma, dikutip Jumat (20/3/2026).

Ia menjelaskan, jaringan diler Mitsubishi Motors yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia siap siaga selama libur Lebaran untuk memastikan pengguna mobil Mitsubishi Motors merasa aman.

Dari 65 diler itu, 43 di antaranya siaga selama 8 jam. Sementara 22 diler lainnya siaga selama 24 jam.

Diler-diler tersebut tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, serta Sulawesi.



(Erha Aprili Ramadhoni)