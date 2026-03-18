HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mengenal Konsep Theatre Seat pada Mitsubishi Destinator

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |14:38 WIB
Mengenal Konsep Theatre Seat pada Mitsubishi Destinator
Mengenal Konsep Theatre Seat pada Mitsubishi Destinator (Okezone)
JAKARTA - Destinator menjadi andalan baru Mitsubishi dalam mendorong penjualan di Tanah Air. SUV 3 baris ini menyasar keluarga di Indonesia. 

Mitsubishi Destinator merupakan SUV 7 penumpang. Mobil ini cocok untuk mobilitas bersama keluarga, termasuk saat bepergian jarak jauh ataupun mudik. 

Dengan konfigurasi 7 penumpang, SUV premium ini hadir dengan kabin yang lapang. Secara dimensi, Destinator hadir dengan bentuk yang lebih kotak dibandingkan Xpander. 

“Mobil Destinator itu lebih boxy dibandingkan dengan Xpander. Pilar yang paling belakang itu lebih tegak. Lalu yang kedua adalah desainnya itu theater seat. Yang ketiga, ini memang desainnya mobil the real 7-seater," kata Brand Ambassador Mitsubishi Motors Indonesia, Rifat Sungkar, dalam keterangannya, dikutip Rabu (18/3/2026). 

Ia menjelaskan, theater seat memiliki keunggulan. Posisi bangku pada baris ketiga bisa menjadi lebih nyaman untuk penumpang. 

"Keunggulan dari theater seat itu adalah bangku paling depan, tengah, ke belakang semakin naik, semakin tinggi. Kenapa banyak mobil bangkunya itu rendah banget? Karena headroomnya enggak ada. Nah, mobil Destinator ini headroomnya aman-aman aja. Jadi itulah kunci utama kenapa duduk di baris ketiganya masih nyaman,” ucapnya. 

Diketahui, Mitsubishi Destinator memiliki panjang 4.680 mm dan tinggi 1.780 mm. Ini membuat ruang kaki dan kepala yang masih memadai untuk penumpang dewasa.

Sementara itu, jok baris ketiga Mitsubishi Destinator tidak terasa "darurat". Bantalan joknya cukup tebal dengan kontur yang menopang tubuh bagian punggung, paha dan kepala berkat headrest. Posisi duduknya tidak tegak dengan pengaturan yang fleksibel.

Baris ketiga mudah diakses. Itu karena Mitsubishi Destinator dibekali mekanisme kursi baris kedua yang bisa dilipat dan digeser dengan mudah serta bukaan pintu yang cukup lebar.

 

