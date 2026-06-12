IIMS Surabaya 2026 Bukukan Transaksi Rp336 Miliar, Naik 29%

JAKARTA - Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2026 membukukan nilai transaksi Rp336 miliar. Jumlah itu naik 29 persen dibandingkan transaksi IIMS Surabaya 2025 sebesar Rp260 miliar.

1. Transaksi IIMS Surabaya 2026

IIMS Surabaya 2026 digelar di Grand City Convex pada 26-31 Mei. Selama 6 har pameran, total transaksi mencapai Rp336 miliar. Jumlah itu juga melampaui target Rp265 miliar.

Di sisi lain, jumlah pengunjung IIMS Surabaya 2026 tercatat sebanyak 36.203 orang. Jumlah itu juga melampaui target sebanyak 32.000 pengunjung.

Project Manager IIMS, Rudi MF mengatakan, kesuksesan penyelenggaraan IIMS Surabaya 2026 membuktikan jika industri otomotif akan tetap kuat jika ada kolaborasi dari berbagai pihak yang terus terjaga. Menurutnya selayaknya industri otomotif, IIMS Surabaya 2026 tidak akan bisa berjalan dengan lancar dan sukses tanpa dukungan dari para peserta pameran, pemerintah daerah, komunitas hingga masyarakat umum.

“Kesuksesan IIMS Surabaya 2026 adalah bukti nyata kuatnya kolaborasi di ekosistem otomotif Jawa Timur khususnya Surabaya dan sekitarnya. Kami sangat mengapresiasi dukungan penuh dari pemerintah daerah, para brand peserta, komunitas serta energi luar biasa masyarakat," ujarnya, Jumat (12/6/2026).

Ia menjelaskan, tanpa sinergi ini, pameran IIMS Surabaya 2026 tidak akan berjalan dengan lancar dan sukses.

Tahun ini, IIMS Surabaya diikuti lebih dari 40 brand. Rinciannya, 14 brand kendaraan roda empat, 15 brand roda dua, 13 brand aftermarket, hingga lebih dari 20 tenant food & beverage.