IIMS Surabaya 2026 Sedot 36 Ribu Pengunjung

JAKARTA - Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2026 resmi berakhir. Jumlah pengunjung pada pameran tersebut sebesar 36.203 orang.

Selama 6 hari penyelenggaraan pada 26-31 Mei 2026 IIMS Surabaya mencatatkan jumlah pengunjung sebanyak 36.203 orang. Angka tersebut melebihi target yang ditetapkan yakni 32.000 pengunjung.

Project Manager IIMS, Rudi MF mengatakan, pada hari terakhir, keberhasilan pameran tahun ini tidak hanya merefleksikan tingginya antusiasme masyarakat Jawa Timur secara khusus kota Surabaya dan sekitarnya terhadap industri otomotif semata. Namun, keberhasilan ini menjadi bukti jika pasar otomotif di daerah khususnya Surabaya dan sekitarnya semakin kuat dan solid.

“Geliat industri otomotif di Surabaya dan sekitarnya memiliki potensi dan pertumbuhan yang sangat bagus dengan dibuktikan oleh antusiasme tinggi selama IIMS Surabaya 2026 berlangsung dari 26-31 Mei 2026," tutur Rudi, Selasa (2/6/2026).

Capaian ini, ia melanjutkan, menjadi energi positif untuk gelaran IIMS 2026 berikutnya di sejumlah kota.