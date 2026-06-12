Honda Pamerkan Skutik hingga Motor Listrik di Jakarta Fair 2026

JAKARTA - Honda meramaikan Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026. Baik skutik hingga motor listrik dipamerkan pada acara tahunan tersebut.

1. Honda di Jakarta Fair 2026

Pada Jakarta Fair yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, 11 Juni sampai dengan 12 Juli 2026, Main Dealer sepeda motor Honda area Jakarta - Tangerang, PT Wahana Makmur Sejati (WMS), yang mendapatkan support dari PT Astra Honda Motor (AHM), menghadirkan booth yang atraktif.



Booth Honda menghadirkan sembilan zona tematik yang merepresentasikan karakter dan gaya hidup pengendara. Kesembilan zona itu adalah Prestige, Big Scooter, Fashion, Urban, Racing, EV, Lifestyle, Xplorer, dan Modif Corner. Setiap zona miliki tampilan berbeda.



Zona EV (Electric Vehicle) tampil futuristis dengan jajaran motor listrik Honda beserta informasi teknologi dan sistem pengisian daya. Modif Corner menghadirkan deretan motor hasil modifikasi kreatif yang menjadi salah satu daya tarik pengunjung. Pada area ini, menampilkan modifikasi Honda Stylo 160 hasil Honda Dream Ride Project (HDRP), serta modifikasi Honda PCX160, ADV160, dan Honda Vario 125.



Pada zona Xplorer menghadirkan nuansa adventure melalui deretan motor bergaya adventure. Sementara zona Big Scooter dan Urban menampilkan skutik premium Honda yang cocok menunjang mobilitas perkotaan dengan desain modern dan fitur canggih.

Booth Honda di Jakarta Fair 2026





Selain itu, zona Fashion, Lifestyle, dan Prestige hadir dengan konsep kekinian. Sementara zona Racing menampilkan sepeda motor berperforma tinggi dengan DNA balap Honda.



Selain menampilkan line-up sepeda motor terbaru, booth Honda juga menghadirkan display Honda Genuine Parts (HGP), aksesori resmi, hingga apparel eksklusif.



“Jakarta Fair selalu punya atmosfer yang meriah. Karena itu, kami menghadirkan booth Honda dengan konsep yang atraktif agar pengunjung tidak hanya melihat line up sepeda motor Honda, tetapi juga bisa menikmati pengalaman yang berbeda saat berkunjung ke booth Honda di JFK 2026,” ujar Division Head of Marketing Planning & Analyst PT Wahana Makmur Sejati, Andra Friandana, Jumat (12/6/2026).