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Penjualan Motor Honda Tembus 6.500 Unit pada Jakarta Fair 2026, Ini Model Terlaris

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |21:52 WIB
Penjualan Motor Honda Tembus 6.500 Unit pada Jakarta Fair 2026, Ini Model Terlaris
Penjualan Motor Honda Tembus 6.500 Unit pada Jakarta Fair 2026, Ini Model Terlaris (Dok Wahana Honda)
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JAKARTA - Main Dealer sepeda motor Honda area Jakarta - Tangerang, PT Wahana Makmur Sejati (WMS), meraup penjualan hingga 6.500 unit motor pada Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026. Jumlah tersebut melebihi target yang sebelumnya ditetapkan yakni 6.200 unit.

1. Penjualan Tembus 6.500 Unit

Tingginya angka pengunjung yang hadir ke JFK 2026 yang digelar 11 Juni hingga 12 Juli tersebut menjadi faktor penting. 

“Kami bersyukur dapat menutup JFK 2026 dengan pencapaian penjualan 6.500 unit sepeda motor Honda. Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi sejak awal hingga penutupan," ujar Division Head of Sales PT Wahana Makmur Sejati, Olivia Widyasuwita.

Booth Wahana Honda di Jakarta Fair Kemayoran 2026
Booth Wahana Honda di Jakarta Fair Kemayoran 2026

"Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap sepeda motor Honda tetap kuat, didukung pilihan produk yang lengkap, program penjualan yang menarik, serta pengalaman berkunjung yang kami hadirkan di booth Honda,” katanya.

Dominasi penjualan sepanjang JFK 2026 masih dipegang oleh kategori matic Honda. Hal itu menunjukkan line up matic tetap menjadi pilihan utama masyarakat, terutama untuk mendukung mobilitas harian di kawasan perkotaan. 

Honda Vario Series (all type) menjadi kontributor penjualan terbesar dengan lebih dari 1.500 unit. Posisi berikutnya Honda Stylo 160 (all type) dengan penjualan lebih dari 1.400 unit. Honda Scoopy (all type) turut mencatatkan penjualan lebih dari 1.000 unit. 

 

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