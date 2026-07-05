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Harga BBM Naik, Penjualan Motor Listrik Meningkat?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |15:28 WIB
Harga BBM Naik, Penjualan Motor Listrik Meningkat?
Harga BBM Naik, Penjualan Motor Listrik Meningkat? (Dok Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - Di tengah naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) belakangan ini, ternyata tidak berdampak signifikan terhadap penjualan motor listrik

1. Penjualan Motor Listrik Naik?

Dengan naiknya harga BBM belakangan, tak banyak masyarakat beralih dari motor bensin ke motor listrik. Hal ini sebagaimana dialami Astra Honda Motor (AHM). 

Direktur Marketing PT Astra Honda Motor (AHM) Octavianus Dwi Putro, mengungkapkan, penjualan motor listrik Honda saat ini masih stabil. Tak ada lonjakan penjualan motor listrik, meski harga BBM naik belakangan ini. 

“Ada peningkatan dibanding tahun lalu, (tapi-red) relatively flat kalau motor listriknya,” ujar Octa di Cikarang, dikutip Minggu (5/7/2026).

Motor listrik Honda (Dok Wahana Honda)
Motor listrik Honda (Dok Wahana Honda)

Ia pun menjelaskan, konsumen memiliki pertimbangan sebelum memutuskan beralih ke motor listrik. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah mengenai ketersediaan daya listrik di rumah. Selain itu, masih ada konsumen yang khawatir mengenai motor listrik. 

"Konsumen kan punya pertimbangan disesuaikanlah, baik itu daya di rumahnya. Kemudian masih ada worry terkait ini, meskipun kita selalu educate sebenarnya motor listrik yang sekarang juga sudah reliable,” tutur Octa.

Saat ini, ia menyebutkan, motor listrik masih memiliki peminat. Ia menyebut, motor listrik menjadi cadangan bagi masyarakat untuk mobilitas sehari-hari, meski harga BBM naik. 

 

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