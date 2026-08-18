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Cetak Rekor, Mobil Listrik Pertama Ferrari Laku Terjual Rp714 Miliar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |17:10 WIB
Cetak Rekor, Mobil Listrik Pertama Ferrari Laku Terjual Rp714 Miliar
Cetak Rekor, Mobil Listrik Pertama Ferrari Laku Terjual Rp714 Miliar (Dok Ferrari)
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JAKARTA - Mobil listrik pertama Ferrari laku terjual USD40 juta atau sekitar Rp714 miliar. Ferrari Luce Tailor Made itu laku terjual dalam sebuah lelang amal. 

1. Laku Terjual Rp714 Miliar

Melansir TRT, Selasa (18/8/2026), Ferrari Luce "Tailor Made" edisi khusus tahun 2026 ini dijual RM Sotheby’s selama acara Monterey Car Week di California, Amerika Serikat (AS),

Dikenal sebagai "Chassis 0", kendaraan ini merupakan sasis produksi pertama dari program Ferrari Luce. Mobil listrik ini dikonfigurasi secara khusus melalui divisi kustomisasi "Tailor Made" milik pabrikan asal Italia tersebut.

Mobil listrik Ferrari Luce (Dok Ferrari)
Mobil listrik Ferrari Luce (Dok Ferrari)

RM Sotheby’s menyatakan penjualan senilai USD40 juta ini menjadikan Luce sebagai mobil baru termahal yang pernah terjual dalam lelang.

Angka ini melampaui rekor sebelumnya sebesar USD26 juta, yang dicetak oleh sebuah Ferrari Daytona SP3 Tailor Made edisi tunggal yang terjual dalam lelang yang sama pada 2025.

Ferrari akan menyumbangkan seluruh hasil penjualan untuk inisiatif pendidikan melalui Ferrari Foundation. Pihak balai lelang juga membebaskan biaya tambahan pembeli untuk penjualan ini.

Namun, identitas pembeli dalam lelang tersebut tidak diungkapkan.

2. Desain Khusus 

Mobil ini menampilkan eksterior mother-of-pearl (mutiara) semi-kilap yang dikembangkan secara khusus. Ini menghasilkan pantulan warna hijau hingga ungu tergantung pencahayaan. Ferrari Luce juga menggunakan pelapis jok kulit metalik, pelek khusus, dan kaliper rem dengan desain khusus.

 

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