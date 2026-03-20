Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ferrari hingga Bentley Tunda Pengiriman ke Timur Tengah Dampak Perang Iran

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |14:38 WIB
Ferrari hingga Bentley Tunda Pengiriman ke Timur Tengah Dampak Perang Iran
Ferrari hingga Bentley Tunda Pengiriman ke Timur Tengah Dampak Perang Iran (Ilustrasi/Unsplash)
A
A
A

JAKARTA - Perang meletus di Timur Tengah antara Iran dengan Amerika Serikat (AS)-Israel. Perang ini berdampak terhadap pengiriman supercar ke kawasan Timur Tengah. 

Diketahui, supercar sangatlah populer di kawasan Timur Tengah. Namun, dampak perang tersebut, sejumlah brand menunda pengiriman supercar tersebut, melansir Carscoops, Jumat (20/3/2026). 

Menurut Bloomberg, Ferrari telah menghentikan sebagian besar pengiriman di wilayah yang dilanda perang tersebut. Namun, beberapa model telah diterbangkan.

Merek Italia lainnya, Maserati, juga telah menghentikan sementara pengiriman ke Timur Tengah. Hal ini dikatakan sebagai respons terhadap "tantangan logistik dan kekhawatiran keselamatan."

Penghentian pengiriman tidak hanya terbatas pada produsen mobil Italia, karena Bentley juga telah menekan tombol jeda. CEO Frank-Steffen Walliser menyinggung perang tersebut awal pekan ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
supercar Maserati Bentley Ferrari
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement