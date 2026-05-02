Vespa Luncurkan Edisi Khusus 80 Tahun, Usung Warna Ikonik

JAKARTA - Vespa meluncurkan lini edisi khusus untuk memperingati 80 tahun eksistensinya. Model yang hadir dalam balutan Vespa 80 Th adalah Sprint, Primavera, dan GTS.

Diketahui, Vespa berdiri pada 23 April pada 1946. Untuk memperingatinya, Vespa merilis model edisi 80 tahun. Pada edisi khusus ini, warna pastel green dari Vespa pertama tahun 1946 dihidupkan kembali.

Warna ini menjadi ciri khas dari seri 80 tahun. Warna ini tidak terbatas pada bodi. Warna pastel green juga hadir melalui detail-detail seperti trim pelindung, pegangan penumpang, kaca spion, blok kontrol, dan tautan suspensi depan.

Desainnya disempurnakan oleh elemen tone-on-tone dengan warna hijau yang lebih gelap: sadel dengan jahitan artisan, sisipan dek karet, penutup pelindung belakang, dan handgrip.

Bagian velg membangkitkan geometri tertutup dari model-model historis. Ini mengambil inspirasi dari Vespa 98 tahun 1946, dan menampilkan tulisan "Est. 1946" dengan diamond finish pada bibir velg.