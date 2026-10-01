Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

GIIAS Semarang 2026, Pemprov Jateng Berikan Insentif BBNKB 10%

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |16:16 WIB
GIIAS Semarang 2026, Pemprov Jateng Berikan Insentif BBNKB 10%
GIIAS Semarang 2026, Pemprov Jateng Berikan Insentif BBNKB 10% (Dok)
A
A
A

JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Semarang 2026 dibuka pada 30 September hingga 4 Oktober. Pada pameran itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memberikan diskon bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Dalam sambutan Gubernur Jawa Tengah yang disampaikan Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gaikindo kembali menghadirkan pameran otomotif di Jawa Tengah. 

1. Insentif BBNKB

Ia mengatakan, tahun ini adalah penyelenggaraan yang kelima kalinya di Kota Semarang. 

“Hadirnya GIIAS Semarang 2026 menjadi momentum penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat posisi Jawa Tengah dalam peta industri otomotif nasional,” katanya dikutip Kamis (1/10/2026).

“Sebagai wujud dukungan nyata, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan pengurangan BBNKB sebesar 10% bagi pembelian atau pemesanan kendaraan baru di arena pameran pada 30 September hingga 4 Oktober 2026. Kepada masyarakat Jawa Tengah, silakan hadir, nikmati inovasi otomotif terkini, dan manfaatkan diskon BBNKB 10% ini sebaik-baiknya," ungkap Masrofi.

Sementara itu, Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo, Anton Kumonty, menyoroti kehadiran pameran tahun ini yang tampil semakin lengkap dan semarak. 

"Melanjutkan kesuksesan gelaran GIIAS 2026 di Tangerang, Surabaya, dan Bandung, pameran kini resmi menyapa masyarakat Jawa Tengah sebagai kota keempat. Penyelenggaraan tahun ini hadir lebih semarak dan lengkap, memamerkan total 19 merek kendaraan global, yang terdiri dari jenis kendaraan penumpang dan sepeda motor,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/15/3244918/giias_semarang_2026-mRsU_large.jpg
19 Merek Ramaikan GIIAS Semarang 2026, Ada 7 Brand Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/15/3242658/giias_semarang_2026-N3Vk_large.jpg
GIIAS Semarang 2026 Digelar 30 September hingga 4 Oktober, Diramaikan 19 Merek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/15/3242234/giias_bandung_2026-5LhN_large.JPG
GIIAS Bandung 2026 Diserbu 25 Ribu Pengunjung dalam 5 Hari Pameran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/15/3241137/baic_t1_di_giias_bandung_2026-qrjn_large.jpg
GIIAS Bandung 2026, BAIC Ungkap Penjualan Naik 66%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/15/3240011/giias_bandung_2026-hRLZ_large.JPG
GIIAS Bandung 2026 Digelar 9-13 September, Diramaikan 19 Merek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/15/3239508/giias_surabaya_2026-9wKR_large.jpg
Naik 40%, Pengunjung GIIAS Surabaya 2026 Tembus 45 Ribu Orang
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement