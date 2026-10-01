GIIAS Semarang 2026, Pemprov Jateng Berikan Insentif BBNKB 10%

JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Semarang 2026 dibuka pada 30 September hingga 4 Oktober. Pada pameran itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memberikan diskon bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Dalam sambutan Gubernur Jawa Tengah yang disampaikan Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gaikindo kembali menghadirkan pameran otomotif di Jawa Tengah.

1. Insentif BBNKB

Ia mengatakan, tahun ini adalah penyelenggaraan yang kelima kalinya di Kota Semarang.

“Hadirnya GIIAS Semarang 2026 menjadi momentum penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat posisi Jawa Tengah dalam peta industri otomotif nasional,” katanya dikutip Kamis (1/10/2026).

“Sebagai wujud dukungan nyata, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan pengurangan BBNKB sebesar 10% bagi pembelian atau pemesanan kendaraan baru di arena pameran pada 30 September hingga 4 Oktober 2026. Kepada masyarakat Jawa Tengah, silakan hadir, nikmati inovasi otomotif terkini, dan manfaatkan diskon BBNKB 10% ini sebaik-baiknya," ungkap Masrofi.

Sementara itu, Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo, Anton Kumonty, menyoroti kehadiran pameran tahun ini yang tampil semakin lengkap dan semarak.

"Melanjutkan kesuksesan gelaran GIIAS 2026 di Tangerang, Surabaya, dan Bandung, pameran kini resmi menyapa masyarakat Jawa Tengah sebagai kota keempat. Penyelenggaraan tahun ini hadir lebih semarak dan lengkap, memamerkan total 19 merek kendaraan global, yang terdiri dari jenis kendaraan penumpang dan sepeda motor,” ujarnya.