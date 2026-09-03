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GIIAS Bandung 2026 Digelar 9-13 September, Diramaikan 19 Merek

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |20:10 WIB
GIIAS Bandung 2026 Digelar 9-13 September, Diramaikan 19 Merek
GIIAS Bandung 2026 Digelar 9-13 September, Diramaikan 19 Merek (Dok)
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JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Bandung 2026 bakal digelar di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, pada 9-13 September. Sebanyak 19 merek akan meramaikan pameran yang berlangsung selama 5 hari tersebut. 

1. GIIAS Bandung 2026

Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, menyampaikan penyelenggaraan GIIAS The Series bertujuan  mendorong perkembangan industri otomotif daerah sekaligus memperkuat pasar otomotif nasional. 

"Jawa Barat memiliki potensi pasar yang sangat besar. Dari sisi penjualan, provinsi ini konsisten berada di peringkat kedua nasional dengan angka 42.080 unit kendaraan atau menyumbang 15,1% dari total penjualan nasional hingga April 2026. Selain itu, berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi di Jawa Barat sepanjang tahun 2025 juga mencatatkan rekor tertinggi secara nasional hingga menembus Rp296,8 triliun," ujar Kukuh, Kamis (3/9/2026).

Kukuh juga menambahkan, potensi besar tersebut makin dipertegas oleh hadirnya pusat-pusat manufaktur otomotif yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Kawasan industri strategis di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Purwakarta terbukti menjadi magnet utama masuknya modal sekaligus daya dorong bagi perkembangan industri kendaraan bermotor. 

"Keberadaan kawasan industri yang kuat serta potensi pasar yang tumbuh pesat ini menunjukkan betapa pentingnya peran Jawa Barat bagi perekonomian nasional. Hal inilah yang menjadi alasan Gaikindo untuk konsisten menggelar GIIAS Bandung agar dapat memenuhi kebutuhan pasar otomotif Jawa Barat," ucap Kukuh.

 

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