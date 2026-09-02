Mazda Bidik Pasar Indonesia Timur, Kenalkan 3 Model Baru

Mazda Bidik Pasar Indonesia Timur, Kenalkan 3 Model Baru (Dok Eurokars Motor Indonesia)

JAKARTA - Mazda mengincar pertumbuhan penjualan di wilayah Indonesia Timur, dengan memperkenalkan model baru di Makassar, Sulawesi Selatan. Tiga model baru diperkenalkan di wilayah tersebut.

1. Bidik Pasar Indonesia Timur

Ketiganya adalah The All-New Mazda CX-5, The New Mazda CX-30, dan The All-New Mazda 6e Fastback yang merupakan mobil listrikt terbaru Mazda.

Hingga Juli 2026, kontribusi penjualan Mazda di Makassar masih berada di bawah 5% terhadap total penjualan Mazda di Indonesia. Namun, Mazda melihat peluang pertumbuhan yang masih terbuka, seiring dinamika ekonomi dan perkembangan kebutuhan mobilitas di Makassar dan kawasan sekitarnya.

Mazda (Dok Eurokars Motor Indonesia)

Potensi tersebut turut didukung perkembangan ekonomi daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, perekonomian Kota Makassar pada triwulan I tahun 2026 tumbuh 6,61% secara tahunan (year on year) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

2. 3 Model Baru

Melalui Regional Product Introduction, Mazda menghadirkan tiga produk terbaru yang memperluas pilihan konsumen, mulai dari generasi terbaru SUV Mazda, model pertama Mazda yang dirakit secara lokal di Indonesia, hingga kendaraan listrik terbaru Mazda.