Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mazda Bidik Pasar Indonesia Timur, Kenalkan 3 Model Baru

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |17:21 WIB
Mazda Bidik Pasar Indonesia Timur, Kenalkan 3 Model Baru
Mazda Bidik Pasar Indonesia Timur, Kenalkan 3 Model Baru (Dok Eurokars Motor Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Mazda mengincar pertumbuhan penjualan di wilayah Indonesia Timur, dengan memperkenalkan model baru di Makassar, Sulawesi Selatan. Tiga model baru diperkenalkan di wilayah tersebut. 

1. Bidik Pasar Indonesia Timur

Ketiganya adalah The All-New Mazda CX-5, The New Mazda CX-30, dan The All-New Mazda 6e Fastback yang merupakan mobil listrikt terbaru Mazda. 

Hingga Juli 2026, kontribusi penjualan Mazda di Makassar masih berada di bawah 5% terhadap total penjualan Mazda di Indonesia. Namun, Mazda melihat peluang pertumbuhan yang masih terbuka, seiring dinamika ekonomi dan perkembangan kebutuhan mobilitas di Makassar dan kawasan sekitarnya.

Mazda (Dok Eurokars Motor Indonesia)
Mazda (Dok Eurokars Motor Indonesia)

Potensi tersebut turut didukung perkembangan ekonomi daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, perekonomian Kota Makassar pada triwulan I tahun 2026 tumbuh 6,61% secara tahunan (year on year) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. 

2. 3 Model Baru

Melalui Regional Product Introduction, Mazda menghadirkan tiga produk terbaru yang memperluas pilihan konsumen, mulai dari generasi terbaru SUV Mazda, model pertama Mazda yang dirakit secara lokal di Indonesia, hingga kendaraan listrik terbaru Mazda. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/15/3227830/mazda_6e-Hd0o_large.jpg
Mazda Siap Luncurkan Mobil Listrik Baru di Indonesia, Intip Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/15/3211500/mazda_training_centre_pik_2-Z1Ig_large.jpg
Indonesia Jadi Pasar Penting, Mazda Resmikan Training Centre di PIK 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/15/3190430/mazda-i6mU_large.jpg
Mazda Sebut Pasar Otomotif Tahun Depan Bisa Lebih Baik, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/15/3190264/mazda_cx_80-xZ9O_large.jpg
Mazda Beberkan Dinamika Pasar Otomotif pada Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175650/mazda_cx_80-r2KD_large.jpg
Penjualannya Naik, Mobil PHEV Dinilai Cocok untuk Pasar Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175252/mazda-t5zb_large.jpeg
Pasar Lesu, Mazda Revisi Target Penjualan Jadi Cuma 3.500 Unit
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement