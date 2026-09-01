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AiMOGA Pamerkan Robot Berbasis Embodied Intelligence, Bisa Jadi Pendamping Keluarga

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |16:30 WIB
AiMOGA Pamerkan Robot Berbasis Embodied Intelligence, Bisa Jadi Pendamping Keluarga
AiMOGA Pamerkan Robot Berbasis Embodied Intelligence, Bisa Jadi Pendamping Keluarga (Dok)
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JAKARTA - Robot pendamping keluarga berbasis embodied intelligence, Mobo, tampil perdana di hadapan publik dalam ajang World Robot Conference (WRC) 2026. Mobo dijadwalkan masuk tahap produksi massal pada akhir 2026 dan dipasarkan secara global. 

1. Robot AiMOGA

Mobo dikembangkan AiMOGA, yang merupakan perusahaan robotika berbasis AI yang menjalin kerja sama strategis dengan Chery. 

Pada acara itu, kehadiran Mobo memberikan kesempatan kepada para pelaku industri dan pengunjung untuk melihat langsung kemampuan utama embodied intelligence yang dirancang khusus untuk lingkungan rumah. 

Berbeda dari format pameran robot konvensional yang dipamerkan secara statis, Mobo mengelilingi area bersama Argos, robot anjing berkaki empat yang turut mendampinginya. Mobo juga menampilkan gerakan tari yang luwes hingga menarik perhatian banyak pengunjung. 

President of AiMOGA Robotics, Zhang Guibing, menyampaikan, pihaknya terus membangun pemahaman dan kepercayaan publik melalui penerapan robot dalam berbagai skenario layanan publik. 

"Kami juga terus menyempurnakan produk dan mengembangkan robot cerdas untuk lingkungan rumah yang mudah digunakan dan terjangkau. Tujuan kami adalah mempermudah masyarakat dalam mengenal dan menggunakan teknologi embodied intelligence, sekaligus menghadirkan teknologi cerdas sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari," katanya dalam siaran pers perusahaan, Selasa (1/9/2026). 

Robot AiMOGA Mobo (Dok)
Robot AiMOGA Mobo (Dok)

2. Berbasis Embodied Intelligence

Hal inilah yang membedakan Mobo dari robot pintar pada umumnya. Berbeda dari lingkungan industri yang terstandarisasi dan beroperasi dengan proses terstruktur, lingkungan rumah bersifat dinamis karena orang, ruang, dan kebutuhan sehari-hari dapat terus berubah. Kondisi ini menuntut kemampuan robot yang lebih tinggi dalam mengenali lingkungan, menilai situasi, dan beradaptasi. Mobo tak hanya bisa menjalankan perintah, tapi dirancang khusus sebagai robot pendamping berbasis embodied intelligence yang mampu mengenali orang, memahami lingkungan sekitar, menganalisis situasi, dan mengambil tindakan. 

Mobo dibekali Vision Language Model (VLM) yang memadukan informasi visual dan audio untuk mengenali serta memahami objek, manusia, serta lingkungan di dalam rumah. Melalui Agent based task planning, Mobo tidak hanya memahami kebutuhan, tetapi mampu menguraikan kebutuhan rumah menjadi sejumlah tugas dan menyelesaikannya secara mandiri. Fitur long term memory membuat Mobo dapat merekam dan memahami preferensi serta riwayat interaksi anggota keluarga, sehingga Mobo semakin mengenali kebiasaan dan menyesuaikan dengan rutinitas keluarga.  

 

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Topik Artikel :
Robot Humanoid AI AiMOGA robot
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