Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

AS Larang Impor Robot Humanoid China, Sebut Ancaman Keamanan Nasional

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |15:40 WIB
AS Larang Impor Robot Humanoid China, Sebut Ancaman Keamanan Nasional
Robot Humanoid Unitree.
A
A
A

HONG KONG — Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat (FCC) melarang impor robot humanoid dan inverter daya buatan luar negeri yang baru, dengan alasan risiko keamanan nasional, dalam langkah yang menargetkan China. Saat ini Beijing mendominasi pasar global untuk robot humanoid dengan perkiraan pangsa pasar sekitar 85%.

Dilansir AP, larangan FCC juga mencakup impor baru robot berkaki empat, yang sering disebut sebagai anjing robot berkaki empat. Badan tersebut mengatakan impor robot canggih menimbulkan risiko keamanan siber dan risiko keamanan nasional lainnya. Produksi peralatan semacam itu di luar negeri juga membuat rantai pasokan Amerika Serikat (AS) rentan terhadap gangguan.

Larangan terhadap inverter daya, yang digunakan untuk mengubah listrik arus searah (DC) menjadi listrik arus bolak-balik (AC) dan digunakan dalam sistem energi terbarukan, pusat data, dan peralatan rumah tangga, dapat memiliki dampak yang luas.

Menurut Ketua FCC, Brendan Carr, langkah tersebut bertujuan untuk “mengamankan rantai pasokan penting Amerika”. Ia mengatakan larangan tersebut berlaku untuk “versi baru” dari impor tersebut.

Larangan FCC ini menyusul serangkaian pembatasan AS terhadap impor produk China, termasuk drone, dan terhadap ekspor teknologi canggih AS ke China. Washington juga sedang mempertimbangkan kontrol terhadap penggunaan model kecerdasan buatan sumber terbuka China di saat AI China dengan cepat mendapatkan pasarnya.

Dari sekitar 15.000 robot humanoid yang dikirimkan secara global pada tahun 2025, Unitree dan AGIBOT, dua perusahaan robotika canggih terbesar di China, masing-masing mengirimkan lebih dari 5.000 unit. Sementara itu, perusahaan sejenis di AS, seperti Tesla dan Figure AI, masing-masing mengirimkan beberapa ratus unit atau kurang, menurut kelompok riset dan konsultasi teknologi Omdia.

Kementerian Luar Negeri China menanggapi langkah AS tersebut, menuduh Washington telah memperluas konsep keamanan nasional untuk menekan perusahaan-perusahaan China. Beijing mengatakan akan mengambil "semua tindakan yang diperlukan" untuk membela hak dan kepentingan sah bisnis China, kata kementerian tersebut.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/15/3223004//robot_humanoid_byd-WERV_large.jpg
BYD Bakal Jualan Robot Humanoid lewat Jaringan Diler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/18/3220445//presiden_as_donald_trump_dan_presiden_china_xi_jinping-y4L9_large.jpg
Isu Pasokan Senjata ke Iran Makin Perkeruh Hubungan China dan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/18/3220001//presiden_as_donald_trump_dan_presiden_china_xi_jinping-JTQp_large.jpg
Pertemuan Trump dan Xi Jinping Soroti Narasi Tantangan Jebakan Thucydides
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/18/3218864//lui_jianwang_dinyatakan_bersalah_menjalankan_kantor_polisi_rahasia_china_di_new_york-mQNh_large.jpg
Terbukti Agen Asing, Pria China Dinyatakan Bersalah Jalankan Kantor Polisi Rahasia di New York
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/18/3218613//presiden_amerika_serikat_donald_trump_dan_presiden_china_xi_jinping-u8f2_large.jpg
Trump: Presiden China Janji Tidak Akan Kirim Senjata untuk Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/16/3218188//unitree_gd01_menjadi_mecha_berawak_pertama_di_dunia_yang_siap_diproduksi-Ip5C_large.jpeg
Perusahaan China Perkenalkan Mecha Berawak Pertama di Dunia, Dibanderol Rp10 M
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement