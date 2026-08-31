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Hyundai Stargazer Cartenz Bukukan 1.100 Unit Penjualan, Raih Penghargaan di Indonesia Automotive Awards

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |15:09 WIB
Hyundai Stargazer Cartenz Bukukan 1.100 Unit Penjualan, Raih Penghargaan di Indonesia Automotive Awards
Hyundai Stargazer Cartenz.
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JAKARTA – Hyundai mengumumkan kinerja penjualan yang kuat pada family MPV andalannya, Stargazer Cartenz, di pasar Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil yang dicapai Stargazer Cartenz di pameran otomotif terbesar Indonesia, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, di mana model ini menjadi salah satu model dengan kontribusi Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) terbesar bagi Hyundai.

Stargazer Cartenz menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan Hyundai di pasar Indonesia setelah strategi reposisional (repositioning) harga yang diperkenalkan sejak GIIAS 2026, tanpa mengurangi berbagai keunggulan produk maupun pengalaman kepemilikan menyeluruh dari Hyundai.

Model ini juga mendapat pengakuan dan apresiasi dengan dinobatkan sebagai “Best Value Family MPV” pada Indonesia Automotive Awards 2026 yang diselenggarakan oleh iNews Media Group. Penghargaan ini memperkuat posisi Stargazer Cartenz sebagai kendaraan keluarga yang menawarkan perpaduan nilai, kenyamanan, fleksibilitas, teknologi, keselamatan, serta pengalaman kepemilikan yang relevan dengan kebutuhan keluarga Indonesia.

Pengakuan ini juga tercermin dari kinerja penjualan eceran (retail) Stargazer Cartenz yang kuat di Indonesia. Menurut data GAIKINDO, Stargazer Cartenz mencatat lebih dari 1.100 unit penjualan retail sekaligus membukukan pencapaian penjualan retail bulanan tertinggi pada Juli 2026, dengan pertumbuhan tahunan (year-on-year) sebesar 55 persen dan pertumbuhan bulanan (month-on-month) sebesar 42 persen dibandingkan Juni 2026. Pada periode yang sama, Stargazer Cartenz juga menempati posisi No. 2 berdasarkan merek (brand) di segmennya untuk wilayah Jakarta, yang semakin menunjukkan penerimaan pasar yang baik.

Tren positif ini berlanjut pada GIIAS 2026 di mana Stargazer Cartenz dan Stargazer Cartenz X berkontribusi sekitar 72 persen dari total Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Hyundai. Pemesanan lini Stargazer Cartenz juga meningkat 23 persen dibandingkan GIIAS tahun sebelumnya, yang semakin menunjukkan daya tarik yang kuat di kalangan konsumen.

 

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