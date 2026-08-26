Hyundai Ioniq V Khusus Pasar China Meluncur, Harganya Rp300 Jutaan

Hyundai Ioniq V Khusus Pasar China Meluncur, Harganya Rp300 Jutaan (Autohome via Car News China)

JAKARTA - Pemesanan awal Hyundai Ioniq V telah dibuka dengan harga mulai dari USD17.600 (atau sekitar Rp311,6 juta). Model tersebut dirancang khusus untuk pasar China.

1. Hyundai Ioniq V

Pembukaan pemesanan awal untuk Ioniq V tersebut diumumkan pada ajang Chengdu Auto Show 2026. Melansir Car News China, Hyundai Ioniq V merupakan model perdana di bawah merek kendaraan energi baru Ioniq.

Model ini dirancang khusus untuk pasar China. Bagian desain dipimpin Hyundai China Design Centre.

Pendekatan yang mengutamakan pasar China ini bertujuan untuk mengekspor desain dan konsep tersebut ke pasar global. Model ini pertama kali diperkenalkan di Beijing Auto Show 2026 dan sempat terungkap melalui dokumen regulasi pada Mei.

Hyundai Ioniq V tersedia dalam 3 varian, yaitu Standard Edition, Smart Driving Edition, dan Long Range Edition.

Hyundai Ioniq V (Car News China)

Untuk harganya, Hyundai Ioniq V Standard Edition dibanderol USD17.600 atau sekitar Rp311,6 juta. Tipe

Smart Driving Edition dibanderol USD19.100 atau sekitar Rp347 juta.

Varian tertinggi yakni Hyundai Ioniq V Long-Range Edition dibanderol USD20.600 atau sekitar Rp364 juta.

Hyundai Ioniq V ditenagai motor tunggal dengan 2 pilihan tenaga, yaitu 140 kW (188 HP) dan 168 kW (225 HP).

Model ini dipadukan baterai LFP dari CATL berkapasitas 53,5 kWh atau 66,8 kWh. Hal ini menghasilkan empat pilihan jarak tempuh listrik murni dalam satu kali pengisian daya penuh, yaitu 520 km, 540 km, 620 km, dan maksimum 650 km versi CLTC.