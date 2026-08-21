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Viral Masalah Parkir Paralel Ioniq 5 AA Juju, Hyundai Sampaikan Permintaan Maaf

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |20:21 WIB
Viral Masalah Parkir Paralel Ioniq 5 AA Juju, Hyundai Sampaikan Permintaan Maaf
COO PT HMID, Franciscus Soerjopranoto.
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JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menyampaikan permintaan maaf terkait masalah parkir paralel Ioniq 5 milik influencer Julian atau 'Aa Juju' yang viral. COO PT HMID, Franciscus Soerjopranoto, menyampaikan permohonan maaf sekaligus berkeinginan untuk bertemu langsung dengan Aa Juju.

Sebagai informasi, Aa Juju, seorang influencer sekaligus food vlogger, membagikan pengalaman kurang menyenangkan usai membeli Hyundai Ioniq 5. Mobil yang dibelinya secara tunai tersebut mengalami kendala teknis.

Isu ini bermula dari masalah pada fitur pengisi daya cepat (fast charging) mobil listrik tersebut. Aa Juju sempat membawa mobilnya ke fasilitas servis Hyundai di Senayan Park. Namun menurutnya, permasalahan itu tidak selesai di lokasi.

Setelah itu, persoalan berlanjut setelah mobil tersebut tidak bisa dinyalakan. Pada kondisi tersebut, teknisi yang dipanggil oleh Aa Juju menyatakan bahwa mobil tidak bisa dinyalakan karena terbiasa diparkir paralel sehingga berpotensi membuat aki habis.

Ketegangan memuncak ketika head unit dasbor ikut mati. Aa Juju mengaku kesulitan menghubungi pihak dealer tempatnya membeli mobil tersebut. Dalam video yang diunggahnya, Aa Juju sempat meluapkan emosi lantaran respons yang dianggap kurang memuaskan dari petugas dealer.

Selain itu, teknisi yang datang juga sempat kesulitan mendiagnosis masalah sehingga Aa Juju merasa stres. Dia kemudian membagikan kisahnya di media sosial hingga akhirnya viral.

Menanggapi permasalahan yang terjadi, Franciscus Soerjopranoto menyampaikan permohonan maaf atas nama PT Hyundai Motors Indonesia. Dia berjanji akan memperbaiki kesalahan ini, termasuk meningkatkan kualitas standar layanan PT HMID kepada konsumen.

"Jadi kesempatan kali ini, ya saya sangat menyayangkan, ya. Jadi mewakili dari PT Hyundai Motors Indonesia, manajemennya, dan juga saya secara personal sebagai COO, itu meminta maaf atas kejadian yang terjadi di Gowa Fatmawati," tutur Franciscus kepada awak media di Jakarta pada Jumat (21/8/2026).

"Ini merupakan bagian dari pelayanan kami ke konsumen-konsumen Hyundai. Dan kami akan memperbaiki ke depannya sesuai dengan standar yang kami miliki saat ini. Jadi kami akan terus melakukan perbaikan terhadap standar yang kami miliki dan kita berharap dengan jaringan yang kita punya di seluruh Indonesia, kita akan lebih baik dari kondisi yang ada sekarang," tambahnya.

 

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