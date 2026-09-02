Target Ambisius Hyundai, Perkenalkan 100 Mobil Baru hingga 2030

JAKARTA - Produsen otomotif asal Korea Selatan (Korsel), Hyundai, memiliki target ambisius dengan berencana memperkenalkan lebih dari 100 mobil baru hingga 2030. Beberapa model di antaranya akan diperkenalkan dalam beberapa bulan ke depan.

Melansir Carscoops, Rabu (2/9/2026), Hyundai juga menjanjikan lebih dari 18 model berbeda yang masuk ke dalam kategori produk dan segmen pasar baru.

Jajaran produk ini akan mencakup Santa Fe dengan teknologi range-extender electric vehicle (REEV) serta SUV segmen-B global yang benar-benar baru. Eropa akan mendapatkan model segmen-B kedua, sementara India akan mendapatkan crossover listrik segmen-A yang ukurannya lebih kecil lagi.

Santa Fe REEV akan hadir pada paruh pertama 2027. Santa Fe REEV diperkirakan memiliki jarak tempuh gabungan sekitar 966 km. Kendaraan ini akan diproduksi di Hyundai Motor Manufacturing Alabama.

Hyundai berencana perkenalkan 100 mobil baru hingga 2030

5 EV Baru di Eropa

Hyundai tidak banyak memberikan rincian mengenai nama model tambahan. Namun, produsen itu mengonfirmasi Eropa akan memiliki "portofolio kendaraan yang sepenuhnya terelektrifikasi," yang mencakup lima crossover dan kendaraan komersial ringan yang benar-benar baru.

Hyundai berharap langkah ini dapat meningkatkan penjualan kendaraan listrik di Eropa dari 116.000 unit pada 2025 menjadi lebih dari 420.000 unit pada 2030.

Hyundai secara diam-diam mengungkapkan dua kendaraan segmen-B yang akan datang tersebut merupakan kendaraan listrik murni. Keduanya akan didampingi crossover listrik segmen-D berukuran besar serta dua van listrik.

Di India, sebuah crossover listrik baru akan hadir pada kuartal keempat dengan sistem hiburan generasi terbaru serta sistem mengemudi semi-otonom Level 2. Model ini nantinya disusul SUV ukuran menengah bermesin pembakaran internal (ICE).