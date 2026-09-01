Honda ST125 Dax Punya Warna Baru, Harganya Rp80 Jutaan

JAKARTA - Sepeda motor Honda ST125 Dax mendapatkan penyegaran. Penyegaran ini berupa hadirnya 2 pilihan warna baru.

1. Warna Baru Honda ST125 Dax

PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan 2 warna baru, yaitu Candy Energy Orange dan Pearl Shining Black pada ST125 Dax.

Direktur Marketing PT AHM, Octavianus Dwi, mengatakan Honda ST125 Dax memiliki karakter yang kuat melalui desain ikonik yang mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi pengendaranya. Kehadiran pilihan warna baru dapat memberikan pilihan yang semakin menarik bagi pecinta Honda ST125 Dax.

“Honda ST125 Dax memiliki karakter yang kuat dan modern, sehingga setiap detail pada motor ini dapat menjadi bagian dari ekspresi pengendaranya. Kami berharap pilihan warna baru ini dapat semakin melengkapi kesenangan berkendara dan gaya hidup para pecinta Honda Dax di Indonesia,” ujar Octa, Selasa (1/9/2026).

Honda ST125 Dax (Dok AHM)





Honda ST125 Dax hadir dengan desain rangka T-shape. Rangka yang ikonik ini juga menjadi tempat penampungan bahan bakar yang membuat sepeda motor terlihat simpel.

Honda ST125 Dax hadir dengan tampilan retro. Hal ini didukung dengan setang berwarna krom yang diposisikan tinggi serta knalpot yang berbentuk ikonik dengan pelindung yang berwarna krom.

Pada bagian tengah rangka, tersemat aksen garis hitam dengan tulisan Dax yang khas. Di samping tulisan tersebut terdapat logo wing Honda klasik yang menjadi warisan identitas spesial dari sepeda motor Honda.

Meski memiliki desain retro, Honda ST125 Dax juga dibekali fitur modern. Hal ini ditandai lampu bulat ikonik yang telah didukung pencahayaan LED,=,

Panel meter digital dengan negatif display memberikan kesan simpel, tapi tetap informatif.

Jok pada Honda ST125 Dax setinggi 778mm. Sementara jarak sumbu rodanya 1.198 mm. Bobot motor ini mencapai 107 kg.