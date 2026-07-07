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Big Bike Honda Rebel 1100 Terbaru Meluncur, Segini Harganya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |18:10 WIB
Big Bike Honda Rebel 1100 Terbaru Meluncur, Segini Harganya
Big Bike Honda Rebel 1100 Terbaru Meluncur, Segini Harganya (Dok AHM)
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JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penyegaran pada Rebel 1100. Penyegaran ini adalah dengan memberikan warna baru pada  big bike New Rebel 1100. 

1. Honda Rebel 1100 Baru

Big bike tersebut kini mempunyai pilihan warna terbaru yakni Matte Beta Silver Metallic. Warna tersebut menjadi pilihan baru, di samping Matte Ballistic Black Metallic yang tetap dipertahankan. 

Direktur Marketing AHM Octavianus Dwi mengatakan, penyegaran warna pada New Rebel 1100 merupakan bagian dari komitmen pihaknya untuk menghadirkan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup para pecinta big bike Honda di Indonesia.

"Melalui pilihan warna baru Matte Beta Silver Metallic, kami ingin menghadirkan tampilan yang semakin premium dan ekspresif sehingga memberikan kebanggaan lebih bagi pengendara saat menikmati setiap perjalanan,” ujar Octavianus, Selasa (7/7/2026).

Big bike Honda Rebel 1100 (Dok AHM)
Big bike Honda Rebel 1100 (Dok AHM)

2. Spesifikasi Rebel 1100 

Honda Rebel 1100 dilengkapi mesin berkapasitas 1.084 cc 4 stroke SOHC dengan konfigurasi parallel twin cylinder berpendingin cairan. Mesin ini dapat menghasilkan tenaga maksimal 65 kW/7250 rpm dan torsi puncak 98 Nm @4750 rpm. 

Sementara bore dan stroke sebesar 92mm x 81.5mm dengan rasio kompresi 10,5: 1, mampu menghadirkan karakter yang sangat kuat pada putaran bawah hingga menengah.

Sejumlah fitur disematkan pada Rebel 1100. Fitur tersebut di antaranya cruise control. Selain itu, ada pula Dual Clutch Transmission (DCT) menjadikan perpindahan gigi lebih halus. 

Model ini juga disematkan sistem akselerasi Throttle by wire untuk kenyamanan berkendara dan pilihan riding mode.

 

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Topik Artikel :
Honda Rebel AHM Motor Honda Honda
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