New Honda Vario Evo 160 Meluncur di Tangerang, Segini Harganya

JAKARTA - New Honda Vario Evo 160 meluncur di Tangerang dan sekitarnya. Harga skutik ini tembus Rp32 juta untuk tipe tertinggi.

Honda Vario pertama kali meluncur di Indonesia pada 2006. Sejak saat itu, skutik ini terus eksis dan menjadi salah satu model terlaris.



Kini generasi terbaru Honda Vario hadir dengan evolusi pada sisi desain yang semakin sporti. Tampilan bodi depan dan samping kini terlihat lebih tajam dan agresif sekaligus aerodinamis.



“Honda Vario telah menjadi salah satu pilihan masyarakat di area Jakarta - Tangerang dalam mendukung mobilitas harian. Melalui New Honda Vario Evo 160, kami menghadirkan penyegaran yang tidak hanya terlihat dari sisi desain, tetapi juga fitur baru yang semakin mendukung kenyamanan berkendara para penggunanya,” ujar Division Head of Sales PT Wahana Makmur Sejati, Olivia Widyasuwita, kepada wartawan, Jumat (26/6/2026).

Honda Vario Evo 160 (Dok Wahana)

Selain tampilan yang semakin modern, New Honda Vario Evo 160 juga mendapatkan ubahan pada USB Type-C Charger yang ditempatkan pada kompartemen depan. Ada pula Pop Up Center Hook yang dapat dilipat saat tidak digunakan juga memberikan kepraktisan lebih bagi pengendara saat membawa barang bawaan.



Dari sisi performa, New Honda Vario Evo 160 dibekali mesin 160cc 4 katup eSP+ berpendingin cairan. Mesin itu mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 11,3 kW pada 8.500 rpm dan torsi puncak 14,0 Nm pada 6.500 rpm.

Selain itu, generasi terbaru Honda Vario dibekali fitur pendukung, seperti Honda Smart Key System yang dilengkapi alarm dan answer back system, sistem pencahayaan full LED, panel meter digital informatif, hingga kapasitas bagasi 18 liter yang mampu menunjang berbagai kebutuhan pengendara.

New Honda Vario EVO 160 tipe CBS menghadirkan warna Glossy Blue Lime dan Glossy White Red. Sementara tipe CBS Nitro hadir dengan pilihan warna Nitro Matte Black Red dan Nitro Glossy Grey Lime.

Untuk varian tertinggi tipe ABS ACC hadir dengan pilihan warna yang eksklusif mulai Ultimate Matte Black, Ultimate Matte White, Ultimate Matte Red, dan Ultimate Matte Purple.

New Honda Vario EVO 160 dipasarkan untuk wilayah Jakarta dan Tangerang dengan harga on the road (OTR) Rp28.764.000 untuk tipe CBS, Rp29.014.000 untuk tipe CBS Nitro, dan Rp32.582.000 untuk tipe ABS ACC.



“Honda Vario telah memiliki tempat tersendiri di hati konsumen Jakarta - Tangerang. Dengan berbagai penyegaran yang dihadirkan pada New Honda Vario Evo 160, kami optimistis model ini akan mendapat respons yang positif dan melanjutkan kontribusinya sebagai salah satu model favorit konsumen," tutur Olivia.

(Erha Aprili Ramadhoni)