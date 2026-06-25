Honda Vario Evo 160 Meluncur, Segini Target Penjualannya

JAKARTA - Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan Vario Evo 160. Generasi Honda Vario terbaru itu ditargetkan laku terjual hingga 300 ribu unit per tahun.

1. Target Penjualan

Marketing Director PT AHM Octavianus Dwi menjelaskan, Honda Vario Series berkontribusi sekitar 7 persen dari total penjualan Honda.

"Mengenai target kita akan bermain di range kalau kontribusi total akan lebih 6,5-7 persen dari total penjualan. Kalau angka 250-300 ribu unit setahun," ujar Octa saat peluncuran Vario Evo 160, dikutip Kamis (25/6/2026).

Ia menyebut, Honda Vario Evo 160 sudah mulai didistribusikan ke jaringan diler secara bertahap. Bulan depan diharapkan skutik itu sudah dapat dibeli konsumen.

“Distribusi sebenarnya kita secara bertahap harapannya di bulan maksimal di bulan Juli itu sudah bisa membeli,” katanya.

Honda Vario Evo 160 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

2. Ubahan New Vario Evo 160

New Honda Vario Evo 160 hadir dengan sejumlah ubahan. Ubahan tersebut mulai dari desain, warna, dan fitur baru.

Pada bagian bodi depan dan samping, New Honda Vario Evo 160 tampil dengan memadukan desain sporti dan elemen lengkungan jalur aliran udara yang memperkuat kesan aerodinamis.

Selain itu, model ini mendapatkan warna baru. Tipe CBS dan CBS Nitro hadir dengan warna dan striping yang atraktif. Sementara ABS hadir dengan single tone yang dipadukan dengan emblem 3D.