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Keliling GIIAS 2026, Airlangga Tengok Kendaraan Resmi KTT G20 Afrika Selatan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |15:27 WIB
Keliling GIIAS 2026, Airlangga Tengok Kendaraan Resmi KTT G20 Afrika Selatan
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berkunjung ke GIIAS 2026.
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TANGERANG - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, berkeliling pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD, Tangerang, yang digelar pada 30 Juli hingga 9 Agustus.

Airlangga sempat mampir ke sejumlah booth brand yang berpartisipasi di GIIAS 2026 pada Jumat (7/8/2026). Salah satu booth yang dikunjungi Airlangga adalah Jetour.

Di booth itu, Airlangga melihat kendaraan resmi yang digunakan pada KTT G20 Afrika Selatan pada akhir tahun lalu, yakni Jetour T2. Ia juga melihat varian terbaru T2 yang kini dibekali teknologi i-DM (Intelligent dual mode) atau plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).

President Director PT Jetour Sales Indonesia, Caroline Ling, menyambut baik kunjungan tersebut.

"Kunjungan Bapak Airlangga Hartarto menjadi apresiasi sekaligus motivasi bagi Jetour untuk terus menghadirkan produk berstandar global bagi konsumen Indonesia," ujarnya dikutip Sabtu (8/8/2026).

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