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Honda Vario Evo 160 Resmi Meluncur, Harganya Tembus Rp31 Juta

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |18:37 WIB
Honda Vario Evo 160 Resmi Meluncur, Harganya Tembus Rp31 Juta
Honda Vario Evo 160 Resmi Meluncur, Harganya Tembus Rp31 Juta (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - Honda Vario Evo 160 resmi meluncur di Indonesia. Harga generasi terbaru Honda Vario itu tembus Rp31 juta. 

1. New Honda Vario Evo 160

New Honda Vario Evo 160 hadir dengan sejumlah ubahan. Ubahan tersebut mulai dari desain, warna, dan fitur baru. 

AHM menyematkan evolusi pada desain New Honda Vario Evo 160 yang merepresentasikan karakter agresif dan performa tinggi. Pada bagian bodi depan dan samping, New Honda Vario Evo 160 tampil dengan memadukan desain sporti dan elemen lengkungan jalur aliran udara yang memperkuat kesan aerodinamis. 

Selain itu, model ini mendapatkan warna baru. Tipe CBS dan CBS Nitro hadir dengan warna dan striping yang atraktif. Sementara ABS hadir dengan single tone yang dipadukan dengan emblem 3D.

Honda Vario Evo 160 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Honda Vario Evo 160 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Sisi mesin, New Honda Vario Evo 160 hadir dengan racikan perfoma lebih bertenaga dan responsif untuk menunjang kebutuhan masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi. New Honda Vario Evo 160 sudah mengaplikasikan USB Type C Charger yang terletak pada bagasi kiri depan pengendara dan Pop Up Center Hook.

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