Honda Modif Contest 2026 Digelar di 9 Kota, Ajang Adu Kreativitas Modifikator

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) menggelar kontes modifikasi lewat Honda Modif Contest (HMC) 2026. Kegiatan ini akan digelar di sejumlah kota besar Indonesia.

1. Honda Modif Contest

HMC akan digelar pada 8 Agustus hingga 24 Oktober 2026 di 9 kota besar di Indonesia. Kesembilan kota itu adalah Denpasar, Medan, Pekanbaru, Bandung, Banjarmasin, Makassar, Samarinda, Solo, dan Surabaya. Selanjutnya, para modifikator terbaik akan diadu pada putaran final battle.

General Manager Marketing Planning & Analysis Division AHM, Andy Wijaya mengatakan, HMC merupakan komitmen pihaknya dalam menghadirkan ruang bagi para modifikator dan pecinta modifikasi sepeda motor Honda untuk berkarya. HMC sendiri pertama kali digelar pada 2014.

“Melalui HMC 2026, kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dengan gaya hidup generasi muda melalui perpaduan modifikasi, hiburan, dan kolaborasi. Kami percaya konsep ini tidak hanya memberikan ruang bagi para modifikator untuk menampilkan karya terbaiknya, tetapi juga mampu mendorong perkembangan budaya modifikasi Honda yang semakin kreatif, relevan, dan menginspirasi,” ujar Andy, Rabu (8/7/2026).

Honda Modif Contest (Dok AHM)

Kompetisi yang dilombakan pada HMC 2026 menghadirkan beragam kelas yang dapat diikuti para modifikator sesuai karakter dan gaya modifikasinya. Untuk kategori sepeda motor produksi tahun 2010 ke atas, peserta dapat mengikuti kelas Matic & Cub Stock/Bolt On, Matic & Cub Advance, Matic & Cub Community Touring, Sport Community Touring, All Sport (Naked & Fairing), dan Show Off.

Sementara itu, kelas All Stock & Advance diperuntukkan bagi sepeda motor produksi di bawah tahun 2010.

Melengkapi kelas tersebut, HMC 2026 juga menghadirkan Racing Style dan Free For All yang terbuka untuk seluruh kategori sepeda motor Honda.