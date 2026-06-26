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Honda BeAT Terbaru Meluncur, Segini Harganya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |20:54 WIB
Honda BeAT Terbaru Meluncur, Segini Harganya
Honda BeAT Terbaru Meluncur, Segini Harganya (Dok AHM)
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JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penyegaran pada New Honda BeAT. Penyegaran itu berupa pilihan warna dan desain striping terbaru. 

1. Honda Beat Dapat Penyegaran

New Honda BeAT tipe CBS hadir dengan pilihan warna baru Glossy Blue Black, yang memadukan nuansa biru dan hitam. Pilihan baru ini melengkapi warna yang telah hadir sebelumnya yaitu Glossy Black dan Glossy Red Black. Selain itu, seluruh pilihan warna pada tipe CBS mendapatkan penyegaran desain striping.

Pada tipe ISS yang telah dilengkapi teknologi Idling Stop System, AHM menghadirkan pilihan warna baru Glossy Red Blue dengan perpaduan warna merah dan biru. Selain itu, warna Glossy Metallic Black pada model sebelumnya kini disegarkan menjadi Matte Black.

Penyegaran desain striping pada tipe ISS juga semakin memperkuat kesan dinamis yang menjadi ciri khas Honda BeAT. 

Honda Beat (Dok AHM)
Honda Beat (Dok AHM)

Sementara itu, pada tipe Deluxe Smart Key, penyegaran tampilan dihadirkan melalui penggunaan emblem baru beraksen silver pada varian Matte Black. Pilihan warna Matte Brown dan Matte Blue tetap dipertahankan.

Di sisi lain, New Honda BeAT Street kini hadir dengan pilihan warna baru Glossy Gray. Warna baru ini melengkapi pilihan Matte Black dan Matte Brown yang telah menjadi favorit konsumen. Penyegaran desain grafis juga diberikan pada New Honda BeAT Street.

Marketing Director AHM, Octavianus Dwi mengatakan, Honda BeAT terus hadir dengan penyegaran yang sesuai perkembangan tren dan karakter penggunanya.

"Melalui pilihan warna dan desain striping terbaru ini, kami ingin memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen untuk mengekspresikan gaya berkendara yang menyenangkan tanpa menghilangkan nilai utama Honda BeAT sebagai skutik yang gesit, irit, aman, dan nyaman,” ujar Octavianus, Jumat (26/6/2026).

 

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