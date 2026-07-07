Andalkan Vario hingga Stylo, Segini Target Penjualan Wahana Honda di Jakarta Fair 2026

JAKARTA – Penjualan sepeda motor Honda selama penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026 menunjukkan hasil positif. PT Wahana Makmur Sejati (WMS) selaku Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Jakarta dan Tangerang mencatat penjualan lebih dari 2.700 unit sepeda motor dalam 2 pekan penyelenggaraan. Wahana Honda menargetkan dapat menjual hingga 6.500 unti selama JFK 2026.

1. Penjualan 2.700 Unit

Dari jumlah tersebut, skutik terbaru Honda menjadi model terlaris. Honda Vario Series menjadi model dengan penjualan tertinggi yakni lebih dari 600 unit. Diketahui, pada series tersebut, terdapat generasi terbaru Honda Vario Evo 160, yang meluncur belum lama ini.

Posisi berikutnya ditempati Honda Stylo 160 yang terjual lebih dari 600 unit. Kedua model ini menjadi contributor utama penjualan pada 2 pekan pertama JFK 2026.

Model lainnya yaitu Honda BeAT Series, PCX, dan ADV160 yang masing-masing membukukan penjualan lebih dari 300 unit.

Division Head of Sales PT Wahana Makmur Sejati, Olivia Widyasuwita, mengatakan capaian tersebut menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus meningkatkan pelayanan kepada konsumen.

“Kami mengapresiasi antusiasme para pengunjung yang mampir ke booth Honda di JFK 2026. Pencapaian penjualan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan pelayanan terbaik. Kami berharap seluruh pengunjung dapat memanfaatkan momentum event ini untuk mendapatkan sepeda motor Honda impian dengan penawaran menarik yang tak bisa dilewatkan,” ucap Olivia Widyasuwita, dikutip Selasa (7/7/2026).

2. Target Penjualan

Dengan capaian tersebut, WMS menargetkan total penjualan sebanyak 6.200 hingga 6.500 unit sampai penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2026.

Selama Jakarta Fair 2026, WMS menawarkan sejumlah program meliputi potongan harga hingga jutaan rupiah, potongan tenor hingga lima kali untuk pembelian secara kredit, serta program purnajual berupa gratis penggantian oli sebanyak empat kali selama periode pameran berlangsung.