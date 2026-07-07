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CATL Luncurkan Baterai Baru untuk Kendaraan Komersial Ringan, Isi Daya Cuma 7 Menit

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |19:15 WIB
CATL Luncurkan Baterai Baru untuk Kendaraan Komersial Ringan, Isi Daya Cuma 7 Menit
CATL Luncurkan Baterai Baru untuk Kendaraan Komersial Ringan, Isi Daya Cuma 7 Menit
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JAKARTA - Produsen baterai Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL) resmi meluncurkan baterai baru untuk kendaraan komersial ringan (light commercial vehicle (LCV) listrik yakni Tectrans II (Tianxing II). Baterai ini sudah mendukung pengisian daya cepat. 

Baterai baru ini menghadirkan tingkat pengisian daya puncak 8C pertama di industri untuk sektor ini. Baterai Tectrans II dirancang untuk membuat logistik listrik senyaman pengisian bahan bakar tradisional. 

Melansir Car News China, Selasa (7/7/2026), baterai ini memiliki tingkat pengisian daya puncak 8C, memungkinkan kendaraan untuk mengisi daya dari 20% hingga 80% State of Charge (SOC) dalam 6 menit dan 48 detik, dengan pengisian penuh tercapai dalam 8 menit dan 56 detik.

Peluncuran ini menyusul peluncuran baterai Shenxing generasi ketiga CATL pada April lalu. Ini menjadi tolok ukur baru untuk kendaraan penumpang dengan mencapai pengisian daya 10% hingga 80% dalam 3 menit dan 44 detik. 

Shenxing III berfokus pada performa mobil penumpang ekstrem dengan resistansi internal 0,25 milliohm. Sementara Tectrans II dioptimalkan untuk tuntutan tugas berat logistik komersial.

Baterai ini sudah diuji dalam kondisi ekstrem. Pada suhu serendah -20°C, Tectrans II hanya membutuhkan tambahan 2 menit dan 30 detik untuk mengisi daya. 

Ini merupakan pengembangan dari teknologi pulsa pemanasan mandiri yang diperkenalkan pada Shenxing III, yang memungkinkan pengisian daya berkecepatan tinggi di lingkungan dingin tanpa memerlukan infrastruktur eksternal khusus.

 

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