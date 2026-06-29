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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tak Hanya EV, Gaikindo Usul Insentif Diberikan ke Seluruh Tipe Kendaraan Bermotor

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |21:00 WIB
Tak Hanya EV, Gaikindo Usul Insentif Diberikan ke Seluruh Tipe Kendaraan Bermotor
Tak Hanya EV, Gaikindo Usul Insentif Diberikan ke Seluruh Tipe Kendaraan Bermotor (Ilustrasi/Dok Okezone)
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JAKARTA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengusulkan kepada pemerintah agar insentif diberikan kepada seluruh tipe kendaraan bermotor. Hal ini mulai dari kendaraan dengan mesin pembakaran internal hingga mobil listrik. 

1. Insentif ke Seluruh Tipe Kendaraan

Usulan mengenai insentif ini sudah disampaikan ke Kementerian Perindustrian (Kemenperin). 

"Gaikindo sudah memberikan usulan kepada Kementerian Perindustrian RI untuk terus mendorong diberlakukannya kebijakan stimulus insentif untuk semua tipe kendaraan bermotor, termasuk kendaraan berbasis Internal Combustion Engine (ICE), Hybrid (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), hingga Battery Electric Vehicle (BEV)," demikian pernyataan Gaikindo, dalam keterangannya, Senin (29/6/2026). 

Usulan mengenai insentif ini disampaikan agar seluruh industri otomotif Indonesia mendapatkan dorongan yang sama dalam menjaga perkembangan pasar otomotif di Indonesia.

”Sebagai asosiasi yang mewadahi industri kendaraan bermotor di Indonesia, Gaikindo akan terus mendukung terciptanya ekosistem industri otomotif yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, pelaku industri, serta seluruh pemangku kepentingan,” tutur Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo, Anton Kumonty. 

Di sisi lain, Gaikindo mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan serta menjaga keberlangsungan industri otomotif Indonesia.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi industri otomotif Indonesia sejak beberapa tahun ke belakang, Gaikindo memandang pemerintah tidak pernah alpa dalam memberikan dukungan, lewat berbagai program, kebijakan, dan insentif yang telah diterapkan untuk menangani semua isu industri otomotif, mulai dari kondisi global Covid-19, hingga isu perkembangan teknologi, seperti kehadiran kendaraan berbasis listrik.

 

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