Ini Cara Cek Harga Pasaran Mobil Bekas

JAKARTA - Dalam transaksi mobil bekas, harga menjadi hal yang sensitif. Baik penjual dan pembeli kadang kesulitan menentukan harga pasaran yang cocok untuk mobil bekas.

1. Harga Pasaran Mobil Bekas

Pasalnya, dalam jual beli mobil bekas, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi besaran harganya. Faktor tersebut seperti merek, model, tahun, transmisi, hingga tipe kendaraan.

Keterbatasan akses informasi tersebut kerap memicu keraguan, baik bagi penjual dalam menetapkan harga yang kompetitif maupun bagi pembeli dalam memverifikasi kelayakan harga penawaran.

Terkait hal ini, platform iklan baris digital OLX menghadirkan fitur cek harga mobil. Fitur ini untuk membantu pengguna dalam mengetahui estimasi harga pasar mobil bekas secara instan, sehingga transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat, tanpa ada rasa ragu.

“Besar harapan kami, dengan adanya fitur cek harga mobil ini, baik penjual dan pembeli mobil bekas dapat memperoleh informasi secara mudah, praktis, dan akurat mengenai harga jual dan beli mobil bekasnya di pasaran. Pada akhirnya mereka bisa menjadi lebih percaya diri dalam melanjutkan dan menyelesaikan proses transaksi jual belinya,” tutur Direktur OLX, Agung Iskandar, Selasa (1/9/2026).

Estimasi harga yang ditampilkan dalam fitur cek harga mobil mengacu pada data iklan mobil bekas yang aktif dalam platform tersebut. Bagi pengguna yang ingin menjual mobilnya, fitur ini dapat menjadi referensi dalam menentukan harga jual yang lebih relevan dan kompetitif menghindari harga yang terlalu mahal atau terlalu murah.

Dengan demikian, penjual mobil dapat memasang iklan dengan lebih percaya diri. Hal ini menjadikan peluang iklan mobil menarik pembeli lebih besar dan terjual lebih cepat.