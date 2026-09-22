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Heboh Mobil Kamuflase Diduga Stargazer Baru Tertangkap Kamera, Ini Kata Hyundai

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |17:44 WIB
Heboh Mobil Kamuflase Diduga Stargazer Baru Tertangkap Kamera, Ini Kata Hyundai
Heboh Mobil Kamuflase Diduga Stargazer Baru Tertangkap Kamera, Ini Kata Hyundai (Threads/@nbljvt)
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JAKARTA - Beredar mobil berbalut kamuflase diduga Hyundai Stargazer. Beredarnya mobil berbalut kamuflase itu menyebabkan muncul spekulasi mengenai model baru Hyundai. 

1. Penjelasan Hyundai

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) buka suara mengenai hal tersebut. Head of Public Relation & Brand Interactive HMID, Rouli Sijabat menjelaskan, dirinya belum dapat mengonfirmasi hal tersebut.

"Saya sih melihat berdasarkan dari foto. Kita bilang bahwa kita tidak bisa mengonfirmasi itu mobil Hyundai apa bukan," ujar Rouli, dikutip Selasa (22/9/2026). 

"Yang pasti Hyundai masih fokus kepada Stargazer Cartenz yang masih dipasarkan saat ini," kata Rouli.

Hyundai Stargazer Cartenz
Hyundai Stargazer Cartenz

Terlebih menurutnya, Hyundai Stargazer Cartenz mendapatkan respons positif dari pasar setelah adanya penyesuaian harga. 

"Apalagi kemarin animonya cukup positif. Sehabis GIIAS kita melakukan penyesuaian harga sampai Rp 50 juta. Alhamdulillah respons pasar juga positif," ucapnya.

Pada GIIAS 2026, Hyundai Stargazer Cartenz dan Cartenz X memiliki harga baru. Hyundai Stargazer Cartenz dibanderol mulai dari Rp241,4 juta hingga Rp318 juta. Harga tersebut berstatus on the road (OTR) Jakarta. 

 

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