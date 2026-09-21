Spesifikasi BYD Atto 2 Baru, Jarak Tempuh 501 Km Dibanderol Rp190 Jutaan

JAKARTA - BYD Atto 2 terbaru resmi meluncur. Model tersebut memiliki jarak tempuh hingga 501 km dibanderol 74.800 yuan atau sekitar Rp199 juta.

1. BYD Atto 2 Baru

BYD Atto 2 edisi baru itu meluncur di pasar China. Di sana BYD Atto 2 dipasarkan dengan nama Yuan UP. Yuan UP Feichi Edition model tahun 2027 itu hadir dengan sejumlah pembaruan.

Melansir Car News China, Senin (21/9/2026), Feichi Edition menggunakan satu motor listrik magnet permanen yang dipasang di depan pada seluruh jajaran variannya. Motor listrik ini sanggup menghasilkan tenaga 70 kW (94 hp) dan torsi 180 Nm.

Pada versi sebelumnya, Yuan UP menawarkan pilihan motor 70 kW (94 hp) dan 130 kW (174 hp). Pada model baru ini, penggunaan motor depan diseragamkan 70 kW pada kelima varian trim yang tersedia. Itu termasuk varian baru dengan jarak tempuh 501 km.

Yuan UP Feichi Edition tetap menggunakan e-Platform 3.0 milik BYD dengan integrasi baterai Cell to Body, suspensi depan MacPherson strut, dan suspensi belakang torsion beam.

BYD Atto 2 (dok Car News China)

FinDreams Battery memasok unit baterai Blade Battery berjenis LFP. Paket baterai baru berkapasitas 51,13 kWh menawarkan jarak tempuh hingga 501 km (standar CLTC atau sekitar 370 km WLTC). Jarak tempuhnya meningkat dari batas maksimal 401 km pada model sebelumnya.

Pilihan jarak tempuh 301 km dan 401 km tetap tersedia dengan masing-masing kapasitas baterai 32 kWh dan 45,12 kWh (sekitar 220 km dan 300 km WLTC).

Yuan UP baru itu juga sudah mendukung pengisian daya cepat DC. Isi daya baterai dari 30% hingga 80% diklaim hanya butuh waktu 30 menit.