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BYD Siapkan Mobil Mewah Baru untuk Saingi Rolls-Royce Phantom dan Cullinan, Intip Bocorannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |16:42 WIB
BYD Siapkan Mobil Mewah Baru untuk Saingi Rolls-Royce Phantom dan Cullinan, Intip Bocorannya
BYD Siapkan Mobil Mewah Baru untuk Saingi Rolls-Royce Phantom dan Cullinan, Intip Bocorannya (Dok Car News China)
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JAKARTA - Produsen otomotif China, BYD, menyiapkan mobil mewah baru untuk menantang Rolls-Royce Phantom dan Cullinan. Foto-foto kamuflase dari model tersebut telah bermunculan. 

1. Sedan Mewah Baru

Sedan mewah itu nantinya meluncur di bawah Yangwang, yang merupakan sub brand premium BYD. Melansir Car News China, Selasa (15/9/2026), foto-foto kamuflase itu memperlihatkan sebuah sedan besar dengan jarak sumbu roda (wheelbase) panjang. Siluetnya sangat mirip dengan sedan mewah Rolls-Royce Phantom. 

Mobil ini dilengkapi dengan pintu model suicide doors, sebagaimana terlihat dari posisi gagang pintu sampingnya.

Sedan yang masih tertutup kamuflase ini menggunakan pelek yang terinspirasi dari desain Maybach. Ini adalah ciri khas yang umum ditemukan pada kendaraan energi baru (NEV) mewah asal China belakangan ini. 

Sebuah tabung udara juga terlihat di bawah bumper belakang. Ini mengindikasikan penggunaan sistem suspensi udara DiSus-A milik BYD, meski telah disesuaikan untuk kendaraan yang lebih besar dan lebih mewah.

Sumber-sumber di China memprediksi sedan baru Yangwang ini akan menggunakan desain sasis tanpa pilar tengah. Hal ini memberikan akses keluar-masuk yang lebih leluasa saat kedua pintu di sisi samping dibuka.

Di sisi lain, desain itu menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga kekuatan sasis, yang dapat diatasi dengan penggunaan baterai penopang beban (load-bearing battery) yang dipasang di bagian bawah, yang umum diterapkan pada NEV modern. 

Sedan ini juga tidak menggunakan atap kaca panoramik, melainkan atap logam, yang kemungkinan bertujuan untuk meningkatkan kekakuan struktur bodi.

 

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Topik Artikel :
Rolls-Royce Yangwang BYD
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