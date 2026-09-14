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Setahun Mitsubishi Destinator Meluncur, Produksinya Tembus Segini

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |17:32 WIB
Setahun Mitsubishi Destinator Meluncur, Produksinya Tembus Segini
Setahun Mitsubishi Destinator Meluncur, Produksinya Tembus Segini (Dok Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - Mitsubishi Destinator telah sekitar 1 tahun mengaspal di Indonesia. Sejak meluncur pada pertengahan tahun lalu, produksi Mitsubishi Destinator telah tembus lebih dari 50 ribu unit.

Mitsubishi Destinator merupakan sebuah midsize SUV terbaru dari Mitsubishi Motors yang diluncurka secara global di Indonesia pada 17 Juli 2025. Mobil ini dikembangkan untuk pasar ASEAN termasuk Vietnam, Filipina, serta untuk Kawasan Asia Selatan, Amerika Latin, Timur Tengah, dan juga Afrika.

Mitsubishi Destinator telah dirakit lokal di pabrik Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. 

Kini, satu tahun sudah Mitsubishi Destinator meluncur di Indonesia. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menilai, pencapaian itu tak hanya menandai usia produk, tetapi juga merefleksikan kepercayaan konsumen. 

Sejak diluncurkan pada Juli 2025, produksi Mitsubishi Destinator telah mencapai lebih dari 55.000 unit. Unit itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar Indonesia maupun pasar ekspor.

"Satu tahun perjalanan Mitsubishi Destinator merupakan sebuah milestone yang sangat berarti bagi kami. Lebih dari sekadar menghadirkan sebuah produk, kami merasa terhormat dapat menjadi bagian dari perjalanan dan berbagai momen penting yang dialami oleh pelanggan di seluruh Indonesia,” ujar Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI, Irwan Kuncoro, dikutip Senin (14/9/2026). 

 

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