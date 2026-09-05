Mitsubishi Pajero Generasi Terbaru Semakin Dekat dengan Indonesia, Siap Meluncur di Negara Tetangga

Mitsubishi Pajero Generasi Terbaru Semakin Dekat dengan Indonesia, Siap Meluncur di Negara Tetangga (Dok Mitsubishi)

JAKARTA - Mitsubishi Pajero generasi terbaru semakin dekat dengan Indonesia. Generasi terbaru mobil legendaris itu siap meluncur di sejumlah negara tetangga RI pada 2026 ini!

1. Mitsubishi Pajero Baru

Mitsubishi Pajero generasi terbaru resmi diperkenalkan dan segera meluncur di pasar global. Mitsubishi Pajero terbaru ini diproduksi di fasilitas manufaktur Mitsubishi Motors di Thailand. Model ini akan pertama kali diluncurkan di pasar Thailand, diikuti Jepang dan Australia pada tahun fiskal 2026.

Mulai tahun fiskal 2027 dan seterusnya, Mitsubishi Motors berencana meluncurkan Pajero generasi terbaru ini di sekitar 100 negara di seluruh dunia, termasuk pasar di kawasan ASEAN, Amerika Latin, dan Timur Tengah.

"Melalui Visi Jangka Menengah hingga Panjang untuk tahun 2030-an, kami berupaya meningkatkan kepuasan pelanggan dan nilai perusahaan dengan mengembangkan produk-produk khas serta memperkuat citra merek, sembari terus menonjolkan keunikan Mitsubishi Motors," ujar Presiden dan Chief Operating Officer Mitsubishi Motors, Keisuke Kishiura, dalam keterangan perusahaan, dikutip (5/9/2026).

"All New Pajero adalah model pertama yang mewujudkan visi ini. Sebagai model unggulan, kendaraan ini akan memimpin tidak hanya seri Pajero berikutnya, tetapi juga seluruh jajaran produk Mitsubishi Motors. Hadir dengan tingkat penyempurnaan baru, all-new Pajero merupakan SUV cross-country premium yang dapat diandalkan pengemudi dalam situasi apa pun. Kami akan meluncurkan model ini secara bertahap di berbagai pasar global, dan kami berharap pelanggan menantikan kehadirannya," tuturnya.

2. Spesifikasi Mitsubishi Pajero Baru

secara dimensi, Mitsubishi Pajero generasi terbaru ini memiliki panjang 4.920 mm, lebar 1.925 mm, tinggi 1.910 mm dengan jarak sumbu roda 2.870 mm. Model ini juga memiliki ground clearance 230 mm.