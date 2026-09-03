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Spesifikasi Lengkap Mitsubishi Pajero Generasi Terbaru, Dibekali Mesin Diesel 2,4L

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |20:17 WIB
Spesifikasi Lengkap Mitsubishi Pajero Generasi Terbaru, Dibekali Mesin Diesel 2,4L
Spesifikasi Lengkap Mitsubishi Pajero Generasi Terbaru, Dibekali Mesin Diesel 2,4L (Dok Mitsubishi)
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JAKARTA - Mitsubishi Pajero generasi terbaru akhirnya terlahir kembali. Model legendaris itu telah diperkenalkan kepada publik dan siap diluncurkan secara global. 

Mitsubishi Pajero generasi terbaru ini hadir dengan sederet pembaruan. Pembaruan itu meliputi desain, interior, eksterior, hingga sejumlah fitur yang disematkan.

1. Spesifikasi Mitsubishi Pajero Terbaru

Melansir laman Mitsubishi, Kamis (3/9/2026), secara dimensi, Mitsubishi Pajero generasi terbaru ini memiliki panjang 4.920 mm, lebar 1.925 mm, tinggi 1.910 mm dengan jarak sumbu roda 2.870 mm. Model ini juga memiliki ground clearance 230 mm.

Dari sisi eksterior, Mitsubishi Pajero baru ini hadir dengan gender yang lebih kokoh. Bagian depan dilengkapi dua desain gril yang khas, dengan bilah horizontal dan gril bermotif sarang lebah. Sementara model lampu depan memiliki desain berbentuk huruf T.

Pada bagian interior, terdapat layar berukuran 14,3 inci, termasuk tampilan multimeter, untuk sistem infotainmet. Material soft-touch diaplikasikan pada panel instrumen dan trim pintu.

Mitsubishi Pajero generasi terbaru ini dibangun di atas rangka ladder frame. Model ini menggunakan baja berkekuatan tinggi. 

Sistem suspensinya menggunakan konfigurasi depan independent double-wishbonedan poros belakang rigid five-link yang baru dikembangkan.

Untuk dapur pacunya, Mitsubishi Pajero baru ini menggunakan mesin diesel berkapasitas 2,4 liter yang dilengkapi turbocharger variabel geometri tunggal (VGT) rentang luas. Mesin ini mampu menghasilkan torsi maksimum 480 Nm. Mesin ini dipadukan dengan transmisi otomatis 8-percepatan (8AT).

 

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